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在發表XPERIA 5 PLUS之前，索尼學生機XPERIA L4搶先亮相

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▲Xperia L4官方介紹。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

MWC 2020開展前夕，日本就傳出Sony mobile將於今年推出Xperia 1.1、Xperia 5.1、Xperia 3、Xperia 0 等款旗艦機。隔沒多久，推特爆料王也推出國際型號為Xperia 5 Plus旗艦機情報。隨著MWC 2020取消，該公司旗下新機改採線上發表，提前亮相的不是旗艦機，而是入門定位、專為學生族打造的Xperia L4。

這款Xpeira L4還是配備三主鏡頭，而且採用21:9螢幕。根據Sony mobile官方介紹，該款手機大小為159 x 71 x 8.7mm、重178克，配備21：9比例的6.2吋螢幕，720P HD的解析度，採用Android 9.0 Pie系統，搭載聯發科Helio P22（MT6762）處理器、3GB RAM、64GB ROM，而且持續支援microSD卡擴充儲存空間，並且保留3.5mm耳麥孔跟實體指紋辨識模組，電池容量3580mAh，大概可以使用一整天的時間。

雖然定位是入門機，該款手機依然配備三鏡拍攝模組，包括光圈F2.0、1300萬畫素的主鏡頭，光圈F2.2、500萬畫素的超廣叫鏡頭，還有光圈F2.4、200萬畫素的景深相機，自拍鏡頭則大方用上光圈F2.0、800萬畫素，並且透過圓角設計、加大螢幕可見視野，目前有黑色款跟藍色款，並且將於2020年推出。

Sony mobile入門機都配上三鏡拍攝模組，將更讓人期待旗艦新機的情報，綜合日本爆料網站釋出的情報，Xperia 1.1、Xperia 5.1應該都是採用4K解析度的螢幕，並且預期搭載高通Snapdragon 865行動平台；先前OnLeaks曝光的Xperia 5 Plus應該是日本型號Xperia 5.1的國際版本，大小為168.2 x 71.6 x 8.1mm，大小比Xperia 5還大一些，主要是因為配備了6.6吋OLED螢幕的關係，其他規格方面可能將維持3.5mm耳機孔設計，自拍鏡頭可能跟L4一樣，配備800萬畫素自拍鏡頭，但卻採用三主鏡頭+ToF鏡頭。

雖然Xperia 5 Plus是目前最有可能發表的旗艦機，不過說到底還是傳聞階段，詳情如何，相信明天（2/24）的線上發表會很快就能夠得知結果。

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