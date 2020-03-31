Sony Mobile攜手知名導演　以「大師級手機」捕捉生活笑料

▲喜劇電影《青田街一號》導演李中。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

2019年時，Sony Mobile秉持更貼近消費者與創作者的理念，推出旗艦系列Xpeia 1與Xperia 5，搭載獨步全球的影音科技，打造影像、音樂、遊戲等娛樂體驗。2020年Sony Mobile持續深耕創作者領域，特別規劃了「Xperia 大師視野」系列將與知名導演李中合作，利用Xpeia 1拍攝出全新力作《代代排》。

李中的《代代排》搭乘時下口罩排隊議題，將再習慣不過的日常化作電影題材，幽默呈現台灣特別的「排隊文化」，表達出台灣人對於排隊的熱愛，更衍伸出代排模式，不只排美食，更呼應疫情帶來的口罩排隊潮，甚至連土地公廟拜拜都能排，還能找人「代代排」。

▼《代代排》是以時下口罩排隊議題，將再習慣不過的日常化作電影題材。（圖／Sony Mobile提供）

《代代排》全程僅以Xperia 1電影級專業錄影功能Cinema Pro拍攝；拍攝過程中，李中不僅讚賞Cinema Pro支援4K HDR、21:9格式拍攝，提供更接近專業電影的創作感受，更進一步表示，心目中的電影要能展現靈感當下的氛圍，器材、工具不應該成為電影創作的門檻，傳統電影運用攝影機拍攝門檻較高，需要完整繁複的創作架構、龐大團隊，且耗時長。

而使用Xperia 1手機拍攝相對即時、迅速，Cinema Pro更提供多樣靈活的手動調教，不僅能控制畫面對焦，還提供八種風格濾鏡，讓一般使用者也能夠盡情的揮灑創意。

因為手機創作非常即時、迅速、降低拍攝器材的門檻，原本在攝影器材上的功能，Cinema Pro都有，其中李中對於Cinema Pro的「對焦」功能相當讚賞，Cinema Pro可以跟專業攝影機一樣，切換不同焦段進行拍攝，並且可以做到拍攝中變焦，達到由模糊到清楚的電影效果，非常適合創作的輕巧器材。