Sony Mobile 2020眾望所「鼠」　新春就要送百萬大禮

▲Sony Mobile感恩回饋廣大消費者，2020祭出Sony Mobile專「鼠」百萬大獎迎新春。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

2020鼠年到，又到了新年換新機的時刻！Sony Mobile感恩回饋廣大消費者，2020祭出Sony Mobile專「鼠」百萬大獎迎新春，好禮抽獎活動，讓Sony 3C好禮陪大家歡樂過好年！2020年1月1日起至2月10日止於全台全通路，單機選購或搭配優惠資費方案皆可，購買人氣旗艦機Xperia 1或Xperia 5並上活動網登錄成功，即可參加Sony百萬大獎週週抽活動。

Sony Mobile指出，這次的百萬大獎包括Sony無線藍牙耳機、BRAVIA電視、α數位單眼相機、家庭劇院組、PS4等多種Sony 3C好禮，價值超過百萬，超過100個Sony專「鼠」3C好禮等你拿，愈早登錄中獎機會愈高。

你有注意到近期Sony Mobile推出多款藍色手機嗎？Sony Mobile指出，該公司的年度策略色為藍色，推出多款藍色手機，新一年度代表色經典藍宣布起，帶動新一波藍色風潮。Xperia 5璃光藍靈感啟發於大自然，是沉穩平靜的海洋，注入光的流動元素，讓Xperia 5背面在不同光影下顯現不同藍色層次， 2020年入手Xperia 5璃光藍走在潮流前端。

Sony Mobile 2020鼠年春節大方送，購入Xperia 1、Xperia 5即抽人氣Sony 3C週邊，春節不管出門在家都有得享受！2020年1月1日起至2月10日止於全台全通路，單機選購或搭配優惠資費方案皆可，選購旗艦機Xperia 1或Xperia 5上活動網站登錄成功，即可參加Sony百萬大獎週週抽活動，總價值超過百萬的Sony 3C大禮，愈早登錄中獎機會愈高！

活動期間：2020年1月1日起至2月10日止

活動內容：於活動期間內，購買Xperia 1或Xperia 5手機任一款，至活動網站完成登錄資料，即可獲得百萬好禮抽獎資格。