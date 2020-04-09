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年初戶籍已遷回高雄　蔡壁如支吾稱：家庭因素與選舉無關

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▲▼民眾黨蔡壁如堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如證實已經戶籍遷到高雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管新冠肺炎不斷延燒，但高雄市的罷韓行動也如火如荼在進行中，目前第二階段連署已通過，中選會預計17日審議；若確定成案，將在公告後2個月內舉行投票，投票時間可能落在6月下旬。值得關注的是，日前表態「不會缺席」台灣民眾黨，進一步傳出主席柯文哲的心腹、立委蔡壁如已悄悄遷戶籍到高雄，備戰意圖明顯。

積極經營港都　蔡壁如多次南下顧基層

據了解，罷韓行動在1月份的時候通過第一階段，當時蔡壁如就已悄悄將戶籍遷到高雄市，對於高雄市的企圖與布局不言而喻。幕僚透露，先不說是否真的要參選，但民眾黨確實很積極經營港都，進軍國會後，蔡壁如也多次利用假日時間，與在地出身的不分區立委張其祿到高雄地方拜會。

至於參與高雄市長補選一事，幕僚坦言，目前陷入找不到人才的狀況，私下詢問過不少有意參選的人士，但最後都變成「讓賢」，推稱「可以給更好的人選機會，自己願意全力幫忙」，因此最後會不會參與補選仍需要討論。

談遷戶籍　蔡壁如支吾稱「家庭因素」

對此，蔡壁如9日上午受訪坦言，戶籍遷到高雄一段時間了，大概在1、2月的時候就有在討論；但她強調，遷戶籍是家庭因素，跟選舉無關，也沒有去追有沒有遷成功。

至於會不會參加高雄市長補選？蔡壁如想了想說，其實自己的政治理念很簡單，「說真的一個歐巴桑的政治理念，應該是被你這麼一問我才開始想」。至於有沒有告知柯文哲？蔡說，雖然是個人的事情，但有跟他提這起，「他就只說，哦」。

媒體追問，有沒有討論高雄市長佈局？蔡壁如未正面回應，僅表示假設性問題沒法回答，但她強調，民眾黨態度還是一樣，成立政黨的目的是要取得政權，每一場戰役應該都不會放棄，至於以什麼樣的形式參與內部會再討論。
 

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