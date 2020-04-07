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紓困預算吃不到　老牌餐廳盼「要借快一點」：不然就讓我們倒

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▲▼台灣民眾黨 救救基層民眾！紓困2.0別看得到吃不到 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨 救救基層民眾！紓困2.0別看得到吃不到 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，已嚴重波及到民生消費。台灣民眾黨7日召開記者會，質疑「紓困2.0」紓困規模小、效果有限，普遍「看得到、吃不到」，甚至許多業者已經轉往地下錢莊求助，將衍生後續社會問題。老牌餐廳銀翼總經理藍隆盛也再次喊話，「要借我們快一點，不然就讓我們倒掉吧！」

民眾黨立委邱臣遠說，行政院已經提出紓困2.0計畫，這次總額宣稱高達1兆500億，其中7000億是既有基金，真正增加用來紓困的預算只有2100億，占GDP比重僅1.1%，相較其他國家平均11%，規模小、效果有限。且貸款必須償還，企業可能會選擇直接關門。

立委蔡壁如表示，目前政府紓困不只要涵蓋中小企業，應該延伸到45萬家新創為小型企業，如個人工作室、接案者、只有5人的微小型公司，紓困1.0以觀光業為主，接下來紓困2.0希望可以延伸到沒有被照顧到的產業。

蔡壁如舉例，這些「零工經濟」很多都停止了，這些微小企業跟自顧者是受到最大衝擊，但當他們要向銀行申請紓困時，相關銀行仍以舊思維審核，常常這些人常被排除在外，如被告知存款不足不是借貸對象，銀行還稱「在你前面有650萬家在申請」，她不知道這是否誇張說法，但這是銀行回覆中小企業的真實對話。

▲▼台灣民眾黨 救救基層民眾！紓困2.0別看得到吃不到 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，地下錢莊的簡訊也變多，相較銀行貸款要1個月才會下來，地下錢莊常常可以馬上拿到錢，吸引不少求助無門的民眾，讓地下金融業者有機可趁，連立委都曾收到「我趕發誓全台最低利」這一類簡訊，很可能會導致後續的社會問題、治安問題。

蔡壁如強調，紓困2.0的重點不應只放在促進經濟「救GDP」，而是要「救民眾、救失業率」，民眾黨團表示，要先維持住社會的信心和基本經濟活動，不讓它停滯、甚至消失，讓民眾不面臨失業的困境，讓企業真正得到資金上的支援。

知名餐廳「銀翼」總經理藍隆盛表示，SARS、金融風暴時都沒什麼感觸，但這次受創嚴重，過去月營收達千萬，如今2月只剩320萬、3月剩150萬，4月可能會下探不到百萬，但每月光人事費就就高達180萬。

藍隆盛說，不知道疫情還會持續多久，到底應該準備的是什麼？雖然政府有一些補助計畫，希望政府明確告訴他們如何申請補貼、有什麼類的貸款、找誰貸款、利息、找哪個單位，「要借就快一點，不然乾脆讓我們倒掉」，再這樣下去真的不行了。

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