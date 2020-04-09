譚德塞3分鐘痛罵「台灣人身攻擊」　僑委會回應了

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／翻攝自Facebook／WHO）



記者林銘翰／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於台灣時間8日晚間11點多在WHO例行記者會上首度公開點名台灣，直指最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，他一罵就是3分鐘，「我們也會犯錯，我們也是人」，最後表示希望大家同心協力，共同對抗病毒。對此，僑委會副委員長呂元榮9日表示，很多僑界對這部分有非常不以為然的意見。

譚德塞在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會，並在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，更表示最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。

立法院外交及國防委員會9日審查僑務委員會主管「財團法人海華文教基金會」及「財團法人海外信用保證基金」109年度預算書案，並邀請呂元榮列席備詢。

▲僑委會副委員長呂元榮。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委趙天麟質詢時表示，譚德塞三番兩次點名台灣大肆批評，先前指稱台灣政府縱容網軍攻擊自己，現在卻又說台灣歧視黑人，對於國人或僑民都是很大的污衊，不僅外交部嚴厲譴責要求道歉，世界各國的主流媒體、輿論、國家元首、國會議員都肯定台灣在防疫上的付出，詢問僑委會對此如何評價。

對此，呂元榮表示，台灣作為國際社會負責任的成員，在國際防疫工作不但我們有能力，也有強烈意願參與協助，中央流行指揮中心也做了很好的規劃，僑委會在僑務部分完全配合辦理。

針對譚德塞的各項言論，呂元榮則說，站在僑委會立場沒有評論，但很多僑胞也向僑委會表達，認為譚德塞的說法不公平、昧於事實，甚至很多國家領袖都對這部分提出意見，「僑界對這部分有非常不以為然的意見」。

其他人也看了這些…

►再增4人解除隔離！新冠肺炎376人確診「累積痊癒61人」

►國旅爆量增染疫風險！陳時中：無法維持社交距離「恐禁止出遊」

►紐約返台班機增至10人確診 陳時中：規劃同班機全數採檢

更多熱門新聞…

►第二波口罩外交 援助7個新南向國家100萬片口罩

►墾丁染疫風險比捷運低？陳時中曝「兩者差異」：不能比較

►未來連假是否用車潮流量、訂房資料作分析 陳時中回應了

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！