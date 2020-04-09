雲端最前線／「學姊下凡來解惑」北市超前部署18招

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新冠肺炎（COVID-19）爆發至今，台灣除了指揮中心指導防疫策略外，雙北市更是多次走在前頭、超前部署，一度讓其他縣市備感壓力。但仔細觀察，柯文哲、侯友宜兩個人的防疫策略，因為其醫師、警政背景還是略有差異，而在確診數、居家隔離人數最多的雙北市，下一步該怎麼做？學姊黃瀞瑩代表柯文哲上節目來解答。《雲端最前線》9日邀請台北市政府副發言人黃瀞瑩、新北市議員葉元之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

連續兩天確診數明顯減少，是否代表疫情趨緩？指揮中心強調主要是境外移入人數減少，但本土個案才是關鍵。清明連假各地景點的出遊情形，成了近日防疫重點，什麼時候能夠解除群聚感染警報？觀察時間點就在本週日，也成了下一步防疫策略的重要關鍵。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，更點名指責外交部長吳釗燮。對此，外交部9日發出700字新聞稿反擊，痛批譚德塞是子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部表示強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議，也要求立即澄清，並向我國道歉。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。