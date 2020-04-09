譚德塞要川普「別把病毒政治化」：如果你不想看到更多屍袋





▲譚德塞挨批拿美國錢卻處處心向中國，他則回應川普不要把病毒政治化。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普近日批評WHO拿美國錢最多，卻「以中國為中心」，揚言撤出一半資金；對此，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上回應，希望美中兩國做好「誠實的領導人」，並要川普別再把防疫政治化，「如果你不想要看到更多屍袋的話」。

綜合外電報導，川普周二（7日）痛斥WHO失職，不但在疫情最初爆發於中國時，多次看北京臉色決定如何對外描述疫情，還因此害各國錯失防疫時間，「我會說，從每個角度看（譚所說所做）都是錯的。」

譚德塞於台灣時間8日晚間，在WHO例行記者會上表示，自世界衛生組織得知中國首例「原因不明的肺炎」病例至今，隔天正好是第100天，他難以相信世界會在短時間內變化如此劇烈。

▲川普面臨過內超過40萬例確診、1萬多人死亡的壓力。（圖／路透）

之後他將話鋒轉向川普，表明川普的作為都是出於政治動機，「到頭來，人民是所有政黨的。所有政黨應該專注的是如何拯救人民，請不要把病毒政治化。」他再度呼籲全球團結合作，因為病毒會利用任何政黨、國家、地區和宗教的嫌隙，在全世界更加蔓延開來，「如果你想要看到更多屍袋，那你就這樣做。如果你不想要看到更多屍袋，那你就不要把這政治化。」

接下來川普會如何行動尚不明確，但美國國會已經在這次的財政年度上，授權WHO使用1.22億元（約新台幣36.7億元）。新冠肺炎全球疫情大流行的背景下，儘管川普2021財政年度要將給WHO的資金直接腰斬，只剩下5800萬美元（約新台幣17.4億元），國會實際上會通過的機率可能不高。

譚德塞表示，「看在老天的份上，我們已經在世界各地失去了超過6萬位公民，超過100萬人確診。我們現在在做什麼？這樣還不夠嗎？」他正色強調，「當我們能夠預防的時候，就算是一個人死掉也是個災難。」

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