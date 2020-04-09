僑委會有償提供僑民5萬片口罩　4月底前10萬片布口罩

▲僑委會副委員長呂元榮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，僑委會7日表示，經一再反映需求，中央流行疫情指揮中心已同意有償提供海外僑民5萬片醫療口罩，價格將比照國內一片5元。對此，僑委會副委員長呂元榮9日表示，相關作業已經開始籌劃，不過5萬片口罩「以人數來講真的不夠」，僑委會粗略統計大約需要100多萬片，因此也將有償提供10萬片布口罩供海外僑民購買。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，國人可以寄口罩給在國外的二等親，每2個月寄送30片。指揮中心指揮官陳時中指出，目前國內口罩每日產能可達1200萬片，9日起放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬，寄件人每2個月最多也可寄送30片。

立法院外交及國防委員會9日審查僑務委員會主管「財團法人海華文教基金會」及「財團法人海外信用保證基金」109年度預算書案，並邀請呂元榮列席備詢。

呂元榮會前受訪時表示，針對開放民眾寄送口罩給海外親屬，中央流行疫情指揮中心有很完善的措施，僑委會考量到部分僑民在國內無二等親家屬，特別由僑委會委員長吳新興向陳時中提出請求，也得到陳時中的大力協助，將有償提供5萬片口罩予海外僑胞，這一波會立刻運到海外，並由駐外單位提供給海外僑胞。

呂元榮強調，口罩寄送的對象一定要是我國國人，尤其國內已口罩實名制政策，也希望夠透過政府的口罩政策照顧到旅居海外的國人僑胞。此外，也將有償提供予友我、忠貞支持中華民國台灣的海外傳統僑社，相關作業已經開始籌劃。

呂元榮也說，此次的5萬片口罩「以人數來講真的不夠」，僑委會粗略統計大約需要100多萬片，不過由於涉及地理位置關係，僑委會配合指揮中心的口罩量，防疫當然以國內優先，不過僑委會也已經訪視國內的幾家廠商，將有償提供10萬片布口罩供海外僑民購買，以補足醫療口罩的不足，預計17日會寄出第一批的6萬片布口罩，30日會再寄出4萬片，「都是有償提供，沒辦法免費提供」，比照國人同胞標準。

不過外界也關切布口罩的防護功能，呂元榮則表示，僑委會參考了各方面的資訊，其中N95口罩的防護效果可以達到99%，醫療口罩大約為97至98%，一般布口罩為95%，「我們要相信專業，布口罩對飛沫傳染有保護效果」。

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