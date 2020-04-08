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偷住警舍11年省百萬房租　1句「我大伯是警察」驚揭北市警圖利疑雲

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▲▼煩惱,懊惱,難過。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高姓警員得知弟弟長期佔住警用宿舍也感到傻眼、懊惱，檢察官調查後認為他不知情，不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市財政局2017年清查公務宿舍時，發現萬華區一處警用宿舍遭人占住，住戶說了1句「我大伯是警察」，一查發現這個「大伯」竟然真的是台北市警察局高姓警員，且曾負責警舍管理，但是高警得知後也傻眼不知道怎麼回事，最後是高警久未聯繫的弟弟出面表示，因為無意中得知有空房舍而入住，台北地檢署8日依竊佔起訴高弟，高警因罪嫌不足不起訴。

據了解，這對現年50多歲的高姓兄弟因感情不睦，久未聯繫，10多年前，哥哥任職台北市警察局後勤科財產股時，某次到萬華區巡查警用宿舍，突然接到弟弟電話要求見面，因此約了就近會合，之後也沒再聯繫。

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高警的弟弟坦承無意間得知有警舍閒置因此搬進去住。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

但是高弟疑似在這次會面時，得知附近有間破爛的平房式警用宿舍閒置，竟自己想辦法進入空宿舍後，根據散落地上的水電單據，拿去申請復水復電，2006年7月起，堂而皇之地把兒子、以及當時還在世的老母親都找來一起入住這間警舍，周遭鄰居都從未懷疑過高弟的身分。

直到2017年間，財政局清查市府名下閒置房舍時，驚覺屋裡有人住，當時高弟不在家，高弟的兒子對市府官員說「我大伯是警察」，市府趕緊調查發現已經轉任他職的高哥真的曾經負責管理警用宿舍，將高氏兄弟和姪子分依《貪污治罪條例》圖利等罪移送法辦。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲檢察官調查後起訴高警的弟弟涉嫌竊佔罪。（示意圖／pixabay）

高哥到案表示真的不知道弟弟跑去偷住警舍，接到財政局電話通知時，他也傻眼不知道怎麼回事；警局同事也作證表示，市警局財產股的清查工作首重住宿者是否合於使用規定，不太去管無人居住的宿舍，此外，高家老母親在世時，曾有社工員多次前往探視關懷，檢察官調閱記錄，只有高弟的訪視報告，從沒有高哥在家的紀錄。

檢察官調查後，認為無證據顯示擔任警職的高哥知情，也沒有高哥進出警舍的證據，因此將高哥和姪子都處分不起訴，而一肩擔下偷住警舍責任的高弟，則因觸犯《刑法》竊佔罪嫌，被檢察官起訴聲請法院簡易判決，至於高弟竊佔警舍一住11年的百萬房租是否要追償，有待市府計算決定。

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