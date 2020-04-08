屏東嬤罹癌又遇祝融　沒水沒電三餐斷炊…恆春警+慈善團體助重建

▲恆春警分局勤務指揮中心主任廖舜惠（左二）發動募款助尤姓啊嬤重建家園 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹鄉尤姓阿嬤罹患癌症，所住房屋又被燒毀，過著無水無電斷生活 ，恆春警分局勤務指揮中心主任廖舜惠獲悉，結合慈善團體捐款救濟，召集佛心業者幫忙整修，讓屬房屋煥燃一新，讓她們一家人笑開懷，滿滿感恩。

3月初牡丹鄉高士部落一位尤姓阿嬤住家發生火警，導致無水無電三餐斷炊，經濟不佳無力復原，恆春分局勤指中心主任廖舜惠獲悉，結合人間有愛慈善會及慈濟等慈善團體、會員前往查訪。

發現尤姓阿嬤已罹癌三期，為取暖不慎引發火警，臉部身體灼傷就醫治療，更導致家中電錶毀損沒電沒水三餐斷炊，僅靠微薄補助維生，入不敷出，無力復建家園，一家人滿臉愁雲。

於是會員及廖主任積極募集親友捐款共計新台幣5萬9000元，招商重建家園，佛心業者感受善行義舉，不畏長途跋涉，更勸募裝潢同業捐助大門及地板，減少支出，房屋於日前整修完成，廖舜惠另報請慈濟功德會發放急難救助金新台幣6000元，讓尤家祖孫三代歡喜入住。

恆春分局長陳鴻忠表示，鼓勵員警本著「人飢已飢人溺己溺」同理心，主動關懷弱勢家庭，結合慈善團體提供各種協助，主動為民服務提升警察正面務形象。