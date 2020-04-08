酒醉男大鬧被「膠布封嘴19圈」　警回座位滑手機...一踢沒反應了！

▲膠帶。（示意圖／Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

廣西一名男子酒醉後不斷大吼大叫，被帶至警察局，還怒罵出警人員，輔警劉俊因此用黑膠帶繞了19圈堵住嘴巴，沒想到過了4、5分鐘，抬頭發現男子臉色不對，送醫後已死亡。柳州法院以過失致死罪判劉俊3年徒刑。

劉偉2019年4月10日1時許與朋友在柳州市柳江區喝酒吃宵夜，大聲笑鬧，鄰居受不了報警投訴。柳州市公安局拉堡派出所派警到場，劉偉、週天、劉江3人不聽勸阻，拒不配合，並使用語言和肢體動作對出警人員進行挑釁，被強制帶到派出所接受調查，採取約束醒酒措施。

劉俊見劉偉不斷大聲喊叫，勸阻也無效，因此用電工膠布對他的嘴巴進行纏繞封堵19圈，使他發不出聲音，然後回到座位上看手機。劉俊說，過了幾分鐘，有同事進來用腳踢了一下劉偉，又拍了一下，但都沒有反應，這才感覺不對勁。

劉俊表示，「過了四五分鐘，我抬頭看見他睡著了，頭部往後仰，眼睛瞇著，鼻子發出透氣的聲音，臉色與喝醉了一樣，就去幫他拆除了幾圈膠布，還留有一部分沒有拆除，後回到座位上。」

後經鑑定，劉偉符合因急性乙醇中毒和他人用膠布纏繞封堵嘴巴導致嘔吐物吸入性窒息死亡。被帶至派出所兩個小時後，劉偉被送至醫院後搶救無效死亡。

經柳州市柳江區人民法院一審判決，劉俊犯過失致人死亡罪獲刑3年。此前，柳州市公安局柳江分局與被害人家屬達成國家賠償協議，總額為219萬元人民幣（約985.5萬元新台幣）。