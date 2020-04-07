汽油用盡尷尬「顧路」　東港警找油桶買油助返家

▲屏東縣東港警分局員警替高姓女子的自小客車加油 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高姓女子駕駛自小客車，行經屏東縣東港鵬灣大道時突然開不動，求助警方，警方趕到發現油料用盡，沿途尋問商家，終於借到汽油桶，到加油站買油，趕回加油，解決她的窘境，讓她相當感激。

東港警分局東港派出所警員黃光輝、許維軒二員，於日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱汽車行經東港鎮大鵬灣鵬灣大道時拋錨於馬路上尋求協助，警方獲報前往現場後，發現高姓女子駕駛一部自小客車因未注意到油量，車子突然熄火而無法啟動。



員警只好沿途幾經詢問店家，在一間機車行借得空汽油桶，便持汽油桶前往加油站加滿油後，再返回鵬灣大道現場，於協助加油後順利發動。高女表示，因疏忽未注意油量，麻煩警方幫忙也很不好意思，非常感謝員警解決困境及化解可能的交通危機後順利返家。警方也提醒駕駛，上路前要先檢查車輛，避免發生「顧路」。



東港警分局長劉清俊表示，員警在第一時間到場處理，了解狀況後以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，及時化解民眾需求，發揮警察助人的精神，並呼籲民眾駕駛車輛上路前應做好車輛保養與檢查，倘若遇交通狀況無法即時排除也可以撥打110報案專線報警協助，警方將會盡速派員到場協助。

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