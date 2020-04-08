「那些罵爆案1的人」一看防疫時間軸心虛　她轟太健忘：3個月後，換大家罵你

▲國家級警報「墾丁請勿前往」後，大街人潮瞬間少了3成 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者劉維榛／綜合報導

台灣防疫能力以模範生之姿，成了各國典範！不過一名女網友憂心忡忡表示，「台灣人對防疫是否鬆懈？」更列出3個月來關鍵時間軸，就怕上周清明連假百萬人出遊讓防疫破功，「那些出國玩的人、連假玩的人，或許你最初的最初，也有跟著大家罵那第一例確診的人，你大概想不到，三個月後的今天，換大家罵你。」

一名女網友在《Dcard》以「台灣人真的很健忘」為標題，希望喚起民眾居安思危的意識，時間回到1月21日，一名女台商確診新冠肺炎，也是台灣第一個案例，原PO直呼，每個人罵翻了，「為什麼生病還要回來？」、「為什麼要吃飛機餐？」、「發燒怎麼過海關的？」

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同月，又爆發高雄台商返台，不顧自己已經有症狀仍然跑到金芭黎（金巴黎）舞廳爽玩，至今反覆採檢都呈現陽性；接下來2至3月，發生首例高中生確診；土耳其旅行團總人數15人，竟有13人確診；還有新北里長帶團出遊西、葡兩國，她不解直呼「我真的不知道我做錯了甚麼？」引發全台眾怒。

口罩方面，原PO真心大讚，在國家隊強棒應援下，從7天3片變成14天9片，購買政策進化至3.0，背後無名英雄讓人感動萬分，「以半導體、代工產業為名的台灣，結合了各界菁英人士，組成了口罩國家隊，這些無名英雄讓我看到台灣人的團結。」

原PO驕傲表示，「我們從美國專家認定的『最危險國家』，一路爬到了世界防疫的模範生」，這都是全台人高水準配合，滴水不露的防疫成果。據調查，全球剩6國沒停課，台灣仍可照常上班上課，原PO直言，「在這之前，我們還可以會心一笑，我們可以有時間去比較哪國做的好，哪國做的不好，可以因為政府捐出口罩而發出不同的聲音，甚至可以像往常一樣，上班上課。」

看著病例數每天新增，原PO卻感慨，身為小小螺絲釘的我們似乎防疫鬆懈了，上週清明4天假期，11景點竟湧入150萬人次造訪，「台灣彷彿與世界脫軌一般，肺炎肆虐的這些日子，如此這般的奇葩情景，也只有台灣能出現了。」

事實上，17年前台灣切身經歷的SARS，也爆發在4月，原PO焦躁疾呼，「清明連假後炸裂，本來我們一直以『經歷過SARS的慘痛教訓』為防疫典範之一，到頭來卻在同個時機點鬆懈，「在國外，你可以逃回來，但是在台灣，你可以逃去哪？我們沒有第二個台灣了。現在，我們只是從當初罵那些出國旅遊的人，變成罵清明連假出去玩的人。那些出國玩的人、連假玩的人，或許你最初的最初，也有跟著大家罵那第一例確診的人，你大概想不到，三個月後的今天，換大家罵你。」

▲網轟太自私！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，掀起萬名網友心有戚戚焉回應，「一個清明假期，似乎快毀了前線人員以及指揮中心大夥的心血努力」、「我相信人性，會自主管理好自己，不過人性一直讓我失望，但我始終不放棄」、「在家好好保護自己很難嗎？那些人健保都停用啦」、「就讓他們自費治療啊，愛玩就要付出代價」、「那些連假出去人擠人的真不知道在想些什麼」、「連假出去玩不管是哪裡，心態上本來就自私了」、「兩、三個星期後，不要又爆一堆是連假去夜市或大街的案例，然後才在放砲說『為什麼要去？』」、「總結就是台灣人都太自私而已，什麼都只想到自己」。

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