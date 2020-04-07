　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」！網羨炸：竟然比台灣還要快

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自《global.seoul》官網）

▲首爾政府提供免費口罩（5片醫療口罩+5片濾心）給外國人。（圖／翻攝自《global.seoul》官網／以下亦同）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒各地，許多國家口罩供不應求，成為民眾眼中最值錢的物品。在南韓經營民宿的台灣部落客麗伶在臉書粉專上寫道，「韓國口罩真的都不缺了！今天在地鐵站裡還看到店家在賣一整盒的醫療用口罩」，首爾政府也有提供免費口罩給外國人。

臉書粉專「跟著麗伶到韓國-合法民宿旅行社」5日的貼文表示，搭乘地鐵時，看到有店家在販賣一整盒醫療用口罩，而首爾政府也有提供免費口罩（5片醫療口罩+5片濾心），給居住在首爾的外國人，也謝謝網友的關心，「希望疫情趕快過去，大家不必再天天戴口罩出門。」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自《global.seoul》官網）

貼文一出，許多網友紛紛投入羨慕眼光，「居然可以買一整盒了!!!!好厲害」、「韓國竟然比台灣還要快速」、「美國一盒都買不到」、「哇！韓國人口是我們兩倍，口罩居然可以買整盒了，台灣怎麼了?」就有內行人解釋「韓國本來就口罩大國，如果有空污（霧霾）和花粉季，就會習慣戴口罩的。」

也有網友提出疑問，「那台灣口罩限購是怎麼一回事？」底下有人解答，台灣人愛囤貨，不管制的話大家都買不到，「除夕前已經被大量掃貨，基本上如果政府不管控，那些已經囤貨的人還是會掃」、「台灣人太愛囤貨+掃貨了，應該也是政府不敢開放的原因，只要一開放絕對有人會掃貨」。

ET快訊
南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」！網羨炸：竟然比台灣還要快
快訊／日本宣布「進入緊急狀態」　7個一般行政區含東京、大阪
星培「機上撿錢」涉竊盜罪判7個月！　法庭意外曝光高額月收入
空勤直升機墜落「近照曝光」！　小港機場暫時關閉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五一放不放？醫吐辛酸「從沒喜歡過連假」…預測3狀況：沉不住氣全盤皆輸

疫情時期開銷變少了！網有感「待在家無痛省錢」…他曝：上個月少花2萬

「銬！我被抓了」言論自由日特展　滿滿「判決書」都不是電影情節

人為事故不斷！台鐵訂新法防事故　「司機員過失」釀禍最重可廢照

獨／新冠希望藥「奎寧」獨厚醫學中心　診所協會怒嗆食藥署：別把基層醫師當藥頭

善耕365／在同「疫」條船上　社福及志工的防疫考

85歲嬤吃飯突不能拿筷子...怕染疫不敢就醫　中風錯失黃金3小時右側全癱

Zoom爆資安疑慮　教育部徹推薦選項：學校全面禁用

清明連假到「人潮壅擠處」有症狀　全台163家醫院可擴大採檢

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句擊退」　媽臉垮憂心：沒發燒還是有確診

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

五一放不放？醫吐辛酸「從沒喜歡過連假」…預測3狀況：沉不住氣全盤皆輸

疫情時期開銷變少了！網有感「待在家無痛省錢」…他曝：上個月少花2萬

「銬！我被抓了」言論自由日特展　滿滿「判決書」都不是電影情節

人為事故不斷！台鐵訂新法防事故　「司機員過失」釀禍最重可廢照

獨／新冠希望藥「奎寧」獨厚醫學中心　診所協會怒嗆食藥署：別把基層醫師當藥頭

善耕365／在同「疫」條船上　社福及志工的防疫考

85歲嬤吃飯突不能拿筷子...怕染疫不敢就醫　中風錯失黃金3小時右側全癱

Zoom爆資安疑慮　教育部徹推薦選項：學校全面禁用

清明連假到「人潮壅擠處」有症狀　全台163家醫院可擴大採檢

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句擊退」　媽臉垮憂心：沒發燒還是有確診

日職／藤浪晉太郎出院了　深感後悔與抱歉

受疫情、油價下跌影響　人行：外匯存底月降460億美元

11景點警示挨批亂槍打鳥　林佳龍：發布前沒有和交通部會商

JHBL／上屆冠、亞軍大倫、民族換血　女子A組七賢巨塔吸睛

直擊／瞬間強側風釀禍！小港機場「海豚直升機」重重墜地　警消灑水灌救

五一放不放？醫吐辛酸「從沒喜歡過連假」…預測3狀況：沉不住氣全盤皆輸

重申南海仲裁案無效！　陸外交部敦促：美方軍艦停止在南海滋事

獨家／許光漢新人獎OUT！《陽光普照》放棄角逐台北電影獎

疫情時期開銷變少了！網有感「待在家無痛省錢」…他曝：上個月少花2萬

快訊／海豚直升機墜地！小港機場關閉4hrs...影響「國內14、國際1航班」

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

生活熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

下波鋒面接力雨不停！一張圖看一周天氣

曙光！長庚找到新冠病毒「關鍵抗體」

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

連假爽玩墾丁…收假出現症狀衝急診

抗煞不慎染病！護理師失去嗅覺17年

今晨13.8度雨區曝　下波「全台變天鋒面」報到時間出爐

影／桃園居家檢疫男叫外送　2度下樓取餐恐挨罰

快訊／新冠肺炎增3例「全境外移入」

高雄為何0本土感染？　網曝「2關鍵原因」

更多熱門

相關新聞

口罩忘電鍋！蒸2小時出現「夢幻漸層史萊姆」

口罩忘電鍋！蒸2小時出現「夢幻漸層史萊姆」

用電鍋「乾蒸口罩」能延長使用壽命，在網上掀起風潮，不少人也大方分享悲劇照。一名網友昨日心血來潮嘗試，結果因為忘記，讓口罩蒸了足足2小時之久，而成果也戳笑眾人。

日男口罩庫存一堆　專訪後大陸妹子表白

日男口罩庫存一堆　專訪後大陸妹子表白

「沒口罩寸步難行」　游淑慧：購買改為配給

「沒口罩寸步難行」　游淑慧：購買改為配給

研究︰新冠病毒可在口罩外層活7天

研究︰新冠病毒可在口罩外層活7天

影／陸男工廠「口罩擦鞋」燦笑炫耀：有錢任性！

影／陸男工廠「口罩擦鞋」燦笑炫耀：有錢任性！

關鍵字：

首爾口罩醫療用口罩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面