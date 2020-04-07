南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」！網羨炸：竟然比台灣還要快

▲首爾政府提供免費口罩（5片醫療口罩+5片濾心）給外國人。（圖／翻攝自《global.seoul》官網／以下亦同）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒各地，許多國家口罩供不應求，成為民眾眼中最值錢的物品。在南韓經營民宿的台灣部落客麗伶在臉書粉專上寫道，「韓國口罩真的都不缺了！今天在地鐵站裡還看到店家在賣一整盒的醫療用口罩」，首爾政府也有提供免費口罩給外國人。

臉書粉專「跟著麗伶到韓國-合法民宿旅行社」5日的貼文表示，搭乘地鐵時，看到有店家在販賣一整盒醫療用口罩，而首爾政府也有提供免費口罩（5片醫療口罩+5片濾心），給居住在首爾的外國人，也謝謝網友的關心，「希望疫情趕快過去，大家不必再天天戴口罩出門。」。

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貼文一出，許多網友紛紛投入羨慕眼光，「居然可以買一整盒了!!!!好厲害」、「韓國竟然比台灣還要快速」、「美國一盒都買不到」、「哇！韓國人口是我們兩倍，口罩居然可以買整盒了，台灣怎麼了?」就有內行人解釋「韓國本來就口罩大國，如果有空污（霧霾）和花粉季，就會習慣戴口罩的。」

也有網友提出疑問，「那台灣口罩限購是怎麼一回事？」底下有人解答，台灣人愛囤貨，不管制的話大家都買不到，「除夕前已經被大量掃貨，基本上如果政府不管控，那些已經囤貨的人還是會掃」、「台灣人太愛囤貨+掃貨了，應該也是政府不敢開放的原因，只要一開放絕對有人會掃貨」。