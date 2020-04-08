法國護士裸體抗議！　醫護們氣壞「政府讓我們赤裸面對病毒」

▲新冠病毒疫情期間，在醫院工作中的法國醫護人員。（示意圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

近日法國有數十名護理師發起「裸體抗議」，直嗆政府未能提供足夠的醫療防護設備給醫護人員，猶如要前線醫療人員「裸奔上陣」對抗疫情一般。參與抗議的男女護士在影片中一絲不掛，僅以A4指遮檔私密部位，上面寫著「赤裸對抗新冠病毒護士」字樣，藉此表達不滿，引起全球社群網路關注。

綜合外媒報導，其中一名護理師梅麗娜（Melina Dufraigne-Laflechelle）表示，「要好好照護病人，且不讓醫護自己與病患陷入感染風險，就需要一套合格的防護裝備，但老式口罩是地方醫護人員能夠從政府獲得的唯一裝備。」

自新冠肺炎疫情爆發以來，在法國已有至少6500名患者病逝，顯示法國醫療體系面對傳染病疫情似乎準備不足。梅麗娜表示，「政府無視我們的聲音，醫院也是一樣，醫護環境近15至20年狀況一直不佳。」

梅麗娜表示，由於第一線醫護人員缺乏防護設備，已經嚴重影響醫院的日常運作，許多人到現在才知道，原來法國缺乏應對重症疫情的能力，使醫護人員直接暴露在危險之中。先前也有法國醫師出面抱怨過類似問題。

根據約翰霍普金斯大學統計，法國已有至少9.8萬名確診病例，將近9000人死亡，且確診病例在過去一周內幾乎呈直線上升趨勢。

▼法國男女護士發起裸體抗議，不滿政府未提供足夠防護設備。（圖／翻攝自YouTube／collectif SOS soignant en danger）

