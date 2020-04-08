「希望部長身體健康」南部小朋友寫信寄口罩　陳時中露笑容暖回「很感動」

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，目前台灣的表現在國際間被當成優等生，中央流行疫情指揮中心功不可沒。指揮官陳時中今（8）日記者會拿出一封信與一包口罩，是來自一名南部10歲小朋友「希望保護部長身體健康」。陳時中難得露出笑容說看了很感動也很可愛，這麼小就知道撙節幫助其它人，對他說聲謝謝。他最後也不忘提醒大家「不用寄口罩給我啦」。

因應新冠肺炎疫情，台灣在疫情早期就限制口罩出口並且實施實名制限量購買。陳時中說，這名小朋友寄來的口罩有很多不同顏色，還有大人、小朋友的，看起來不是一次買下來放著，「希望寄來保護我們」。

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▲指揮中心記者會陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

陳時中露出難笑容說「我看了很感動」，稚氣的文字加上不同的口罩，他就想著台灣人就是有心，這個小朋友也很可愛，這麼小的就會撙節使用幫助其他人，只是剛好自己是他剛好想要幫助的對象，覺得這都是很感人、很謝謝。

陳時中說，除了這個小朋友，他也收到很多小學生的信，也一併要在這裡跟小朋友們互相打氣，「謝謝寫信給我，我很高興」。但他也不忘提醒，大家不要寄口罩給他了。

▲指揮中心指揮官陳時中念完小朋友的書信內容。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲南部小朋友寄送口罩並寫信給陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）



南部小朋友寫給陳時中的信全文：



疫情指揮中心的各位：最進（近）2019新冠狀病毒（COVID-19）的疫情造成全球大流行，臺灣也剛破兩百五十二個病例2人死亡，因為臺灣有抗SARS的經驗，所以臺灣這一個多禮拜暴增的一百五十多的病例都是境外移入。謝謝你們在第一線守住病毒，所以我們都很健康，很放心，希望您們也跟我們一樣身體健康，我們不管什麼時候都一定會在您們的背後幫您們打氣，不管什麼時候我們一定會和您們守到最後一刻，幫您們打氣到最後一刻，我們一定要戰勝新冠狀病毒。