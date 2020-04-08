柯文哲看電鍋殺菌法：你會用煮飯電鍋煮你的口罩嗎？

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

中央目前宣導可用電鍋蒸口罩殺菌增加使用次數，引發外界正反不一的討論，甚至還質疑「口罩到底夠不夠用？」對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲8日到民眾黨團出席黨務聯繫會報後被問及此事，他反問，「你會用煮飯的電鍋去煮你的口罩嗎？」

儘管台灣口罩日產量已破千萬片，日前甚至捐出1000萬片給歐美友邦，但現階段口罩仍無法達到隨手可得的數量，需節省點使用。為此，中央疫情指揮中心也正式宣導「電鍋殺菌法」，只要一只隨手可得的電鍋，按照步驟即可完成消毒，延長口罩使用壽命。

對於蒸口罩消毒步驟，食藥署簡任技正王博譽表示，首先需將內鍋架及內鍋依序放入乾燥電鍋，其次再將醫用口罩平放內鍋中，蓋上外鍋蓋。上述步驟都完成後，按下電鍋加熱開關，等待約3分鐘後待開關自動跳起，再靜置5分鐘，使鍋內空氣充分殺菌，最後打開外鍋蓋，拿起口罩，待電鍋冷卻後，再進行下一批口罩殺菌。

王博譽表示，測試結果顯示，醫用口罩經過電鍋乾熱殺菌3至5次後，細菌過濾效率（BFE）與加熱期前相比幾無差異，皆維持在99%以上；不過，次微米粒子防護率（PFE）卻下降1.3-14.2%，且隨加熱次數遞減。

王譽博說明，次微米粒子防護率下降，代表著口罩表面靜電吸附已達到飽和，也就是空氣無法從口罩的「正面」被吸入，而是從側面小縫鑽入，如此一來就失去幫呼吸道過濾效果，因此建議最多重複「蒸用」5次，就應丟棄更換。