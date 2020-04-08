韓國瑜出招反罷免　黃捷批「恐怖情人」：垂死掙扎的表現

▲高雄市長韓國瑜、高雄市議員黃捷 。（合成圖／記者翁進忠攝／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階通過後，高雄市長韓國瑜8日委任前高市新聞局長王淺秋偕同律師，至高等行政法院遞狀聲請停止罷韓投票，認為連署偷跑。高雄市議員黃捷認為，這是垂死掙扎的表現，如果韓還不想離開市長一職，那就到議會議會備詢，如果連市長的本分都做不到，那就請乖乖主動辭職，不要像個恐怖情人一樣。

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對於罷韓二階連署剛查對過關，韓陣營出招反制，高雄市議員黃捷回擊王淺秋，她說：「淺秋姐，容我提醒一下，你在去年12月26日就提出一模一樣的質疑了，而中選會及內政部也已經回覆，這時候又冷飯熱炒，是想表達什麼？如果真的認為高雄市民違法，那為何要等到韓國瑜快被下架了才遞狀？難道是去年以為總統寶座是囊中之物，不把區區高雄市放在眼裡，敗選後才害怕自己雙頭空，所以手段盡出？」

她提及，去年中選會就說明過「提議領銜人應於公職人員就職滿一年後始得提出罷免案，但提議人名冊的『連署期間』並無法規明定，也未列在應予刪除名冊之事由，無另行限制之必要。」公民團體確實在市長就職滿一年後提出罷免案，完全符合法規，況且，高雄市民能在就職週年隔天就簽出遠遠超過法定數量的提議書，不就是代表對於落跑市長的不信任？請韓國瑜正面面對民意，不要總是想用荒誕的小手段來破壞、抹黑高雄市民的意志。

對於韓國瑜遞狀行為，黃捷說這是垂死掙扎的表現，「代表他還不想離開高雄市長這個位置，既然這樣，他要做的不是處心積慮找市民麻煩，而是要像個正常的市長一樣乖乖到議會備詢，堂堂正正面對市民投票的結果。」

最後，她說：「如果連市長的本分都做不到，那就請乖乖主動辭職，不要像個恐怖情人一樣，不愛了又賴著不走，浪費彼此的時間了。」

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

二階才剛過…韓國瑜出招「聲請停止罷免」 罷韓團體怒：賭博輸了就翻桌

韓國瑜遞狀聲請停止罷免案 高市府深夜回應：避免行政權獨大



