韓國瑜遞狀聲請停止罷免案　高市府深夜回應：避免行政權獨大

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體7日宣布第二階段連署37萬7662分審查過關，將委任前新聞局長王淺秋、律師葉慶元等人，8日上午北上高等法院遞交停止執行聲請狀，強調連署是偷跑且違反選罷法。而高雄市政府新聞局也在深夜回應，是避免行政權獨大，出現過度擴張解釋的可能，既然法律解釋出現重大公法爭議（偷跑認定），透過司法體系（行政法院）來公正釐清是最妥適的做法，也是捍衛民主社會穩定最負責任的行為。」

高雄市長韓國瑜為反制罷免案，當晚隨即宣布，將委任前新聞局長王淺秋、律師葉慶元等人，8日上午北上高等法院遞交停止執行聲請狀，強調連署是偷跑且違反選罷法。而高雄市政府新聞局也在深夜對於呈遞行政訴訟停止執行聲請狀的回應：「為了避免行政權獨大，出現過度擴張解釋的可能，既然法律解釋出現重大公法爭議（偷跑認定），民主社會講究司法制衡與司法獨立，透過司法體系（行政法院）來公正釐清是最妥適的做法，也是捍衛民主社會穩定最負責任的行為。」

市府強調：「市長與市政團隊在做出遞狀，交由委任律師及司法體系進行相對客觀認定後，仍將持續專注於防疫及市政等與市民權益密切相關事項，不受政治運動影響市府日常運作。」

但這也遭台灣基進黨痛斥，韓國瑜「靠著全黨救一人在市長職位上賴著不走」，大動作聲請停止罷免，證明了口口聲聲回歸市政、專心防疫都是假的。