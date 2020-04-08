清純妹高中照成「網路不雅片主角」　勇敢露臉指控男同學…超噁受辱細節曝光

▲「Muhelos」公開指控。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一名廣州男子日前被發現在社交網站Twitter上，發布高中時期多名女同學的日常生活照片，並配上大量淫穢及不雅用語作意淫。其中一名受害人現身控訴，這些照片都是偷拍所得，「（偷拍者）疑似往我們的水杯中吐口水甚至投放精液。」網友透露，噁男疑似是南方航空員工。

身處外國的受害人在微博帳號「Muhelos」發布影片，講述整件事的經過。Muhelos稱，約在4月6日上午，Twitter一個名為「gebilaowang」帳號發布多張照片，「上面全都是我們廣州市某中學14屆畢業文科班女生的日常照，並配上大量淫穢及不雅用語。」

▲廣州男偷拍高中女同學照片。（圖／翻攝自微博）

Muhelos表示，經過一眾網友的「起底」，可基本確認是一位名叫「高嘉鑫」的男同學。她進一步表示，高嘉鑫在高中時已「比較下流」，「只高三1年，他就至少騷擾了3位女同學，其中包括我。」

Muhelos還透露，另外2名被騷擾女同學中，其中1人有受到實質的傷害，「休學、復讀，不和學校任何同學來往了，而且有抑鬱傾向。」她表示，受害女生們都找到了自己，並詳述了事件始末。目前，女生們已報警且部分人已錄完口供。

30小時內，這段影片在微博已經有了近17萬網友轉發，2萬網友評論。此外，有網友透露，高嘉鑫疑似是南方航空的員工。不過，南方航空方面至今未有確實回應。

▲推文。（圖／翻攝自微博）

對此，天河分局回覆，現已接獲相關報警，正介入調查，但具體情況不方便透露。

8日上午，廣州公安發布警情通報，經過縝密調查，警方於4月7日凌晨4時許抓獲涉嫌在社交網路上發佈淫穢資訊的犯罪嫌疑人高某（男，24歲），案件仍在進一步偵辦中。

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