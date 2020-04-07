興觀光旺地方　南投縣投入1500萬改善水里及信義熱門景點設施

▲南投縣長林明溱率縣府觀光處，到水里及信義鄉多處熱門景點，會勘周邊環境及休憩設施改善計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱7日由縣府觀光處長陳志賢陪同，到水里鄉及信義鄉，會同議員陳淑惠、蕭志全會勘「水里鵲橋周邊步道及環境改善工程計畫」及「信義鄉烏松崙、風櫃斗、新鄉風景區設施環境營造計畫」，實地了解現況，聽取計畫簡報及當地居民的意見。林縣長表示，在縣府大力爭取下，這2項計畫分別獲得觀光局約800萬元及700萬元經費進行改善，縣府將儘速設計發包，讓旅遊服務品質更臻提升。

林縣長首先前往位於水里鄉上安村的鵲橋，並由南投縣水里鄉槑休閒農業區發展協會理事長郭芳閔引導，逐一勘查討論各項計畫改善項目，發現問題立即指示觀光處研議改善。林明溱縣長指出，上任後致力打造南投為觀光大縣，積極規劃開發各鄉鎮的私房景點，而鵲橋是水里鄉熱門景點，除週邊環境幽美外，更是許多情侶打卡熱點，但公廁、步道、涼亭、景觀平台等等公共設施老舊，週邊環境欠缺整理，影響觀光遊憩品質，縣府向觀光局爭取核定800萬元補助經費整體改善鵲橋週邊環境及公共設施，營造更優質的遊憩環境，讓鵲橋成為水里鄉最美的觀光亮點。

水里、信義除了車埕、鵲橋、東埔溫泉、梅園、梅子夢工廠等等既有景點外，縣府近期也規劃興建完成地利雙龍七彩吊橋，是一個相當豐富的觀光軸線。林明溱建議，遊客可以規劃一日遊到多日遊等多元遊程，盡情玩賞沿途風景，品嚐美食好茶，是其他縣市所沒有的，相信觀光設施的完善，對於水里、信義觀光及地方發展一定會有更大的幫助。

水里鵲橋景區周邊環境，居民反映公廁用水不足部分，縣府觀光處也會加裝5公噸蓄水桶改善。 稍後，林縣長會同陳議員到信義鄉烏松崙石龜梅園會勘「信義鄉烏松崙、風櫃斗、新鄉風景區設施環境營造計畫」。沿計畫改善步道路現勘查後，林明溱指示觀光處運用既有步道環境，妥善規劃改善步道及觀景平台，讓遊客能有更好的賞景視野，盡覽信義梅園的美好風光。

縣長林明溱表示，信義鄉烏松崙是賞梅勝地，每逢賞梅季節人潮絡繹不絕，其中石龜梅園梅樹繁茂，景觀開闊，美不勝收，有必要加強週邊設施營造，如能配合地理條件和梅樹環境來打造步道及觀景平台，必能吸引都會區民眾前來休閒遊憩，帶動信義鄉在地經濟繁榮。風櫃斗、新鄉風景區景色也不遑多讓，縣府也將分別改善景觀平台及步道，以利信義鄉整體觀光發展，3個項目共獲觀光局核定補助經費700萬元。

觀光處指出，信義鄉烏松崙、風櫃斗、新鄉風景區設施環境營造計畫，包含風櫃斗工區及新鄉工區，其中烏松崙石龜工區改善項目有既有步道鋪面及欄杆、景觀平台改善，增設預鑄無障礙廁所、既有廁所地坪改善及設置整體導覽牌等，經費約400餘萬元；風櫃斗工區改善項目有景觀平台改善，經費約100餘萬元；新鄉工區改善項目為步道鋪面改善，經費約100餘萬元。

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