怕客人拿錯！南投草屯三代製麵人　袋上Q版肖象...老顧客一看「就是我」

▲▼南投草屯製麵師洪健昌，在顧客裝麵條塑膠袋上畫畫註記，客人不再拿錯麵。（圖／洪健昌提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投草屯家傳三代的製麵廠，年輕老闆洪健昌喜歡畫漫畫，且到處都能畫，連裝麵的塑膠袋，也可以是畫板。他創作靈感是，麵店客人多又趕時間，常有顧客拿錯了麵條，因此洪健昌就在每個袋子上，用麥克筆速描顧客的Q版肖像、特徵，讓顧客「按圖索取」不再拿錯麵條，有顧客甚至開始收集袋子留念。

家傳三代的草屯製麵師洪健昌，從事生麵條加工製造，累積不少麵攤及老顧客訂貨，要求的麵條粗細及數量不同，打包麵條速度很快的洪健昌，擔心客人會拿錯，就迅速拿起畫筆，把包麵的透明塑膠袋當畫冊，畫起顧客的人形等Q版人物。

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洪健昌說，有些客人打電話訂麵條，有的騎機車上菜市場，中途在店門口喊一下，沒有停留等候就離去，常有客人拿錯了麵條，反應開牛肉麵店卻拿到薏麵，生意越忙碌，顧客越容易拿錯。

尢其是清明節前，訂生麵的顧客更多，他忙碌時一時興起，索性在裝麵塑膠袋上註記顧客的職業與特徵。例如，賣魷魚嘴的就畫一條魷魚，牛肉麵的就拿頭牛，騎機車來的畫台機車或人頭像有個案全帽等，這樣客人不但不但拿錯麵條，也覺得賣麵的很有創意，買起麵來也挺有趣的。

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