南投水里台16線頂崁蓮因寺三叉路　增設避車彎降低車禍

▲南投台16線公路水里頂崁蓮因寺路口，位處下坡轉彎處，行車險象環生，地方盼增設避車彎改善。（圖／張弘昌攝影，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣台16線公路水里頂崁路段，進入蓮因寺的圳頭路，路幅狹窄且下坡急彎，加上往來車速快，巷內居民轉個彎要返家「險象環生」。公路局二區工程處信義工務段7日會同鄉公所會勘，初步同意在台16線右側遷移鋼板護欄，增設待轉避車彎，確保行車安全。

水里鄉鄉民代表林良政表示，日前台16線轉進蓮因寺路段，曾發生準備左轉車輛，被後方車輛追撞事故，機車騎士停在路中央待轉時也膽戰心驚。原因是位處剛下坡轉彎路段，行車視線不佳，往來車速快，加上公路路幅不夠寬，雖路口設反光鏡，但屢有車輛來不及煞車，發生擦撞車禍。

頂崁村圳頭路內有40多戶住家及蓮因寺，要進社區車輛需停在台16線車道待轉，居民認為三叉路口處，對面尚有足夠空地，為改善山區行車安全，陳情鄉公所要求遷移右側鋼板護欄，把未鋪設柏油的用地增設避車彎，如此從市區要左轉圳頭路汽車或機車，可先在避車彎待轉，確定往來無車輛安全時，有充沛的時間及行車視野轉彎。

公路總局二區處信義工務段會同鄉公所及地方人士會勘，認為台16線右側空地足夠增設避車彎，但尚未納入道路地範圍土地空地，歸屬公有地或私有地，仍需調閱地籍資料詳查，若用地取得沒有問題，會列入道路安全改善計畫施工改善。

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