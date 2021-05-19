她量額溫40度秒衝醫院！竟是「做錯1步驟」弄烏龍　結局還被稱讚

▲網友額溫40度嚇壞衝醫院，竟是「做錯一步驟」大烏龍，反被稱讚。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

國內新冠肺炎本土疫情爆發，造成許多民眾相當焦慮。一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，她日前開車出門要處理事情，自量額溫時卻發現超過40度，嚇得她立刻衝到醫院，對醫護人員說她發燒了，結果醫護人員一檢查，才發現整個事件是一場烏龍，原因是她量體溫時有「一個步驟」搞錯了。

原PO在臉書「爆怨2公社」說，她日前要開車出門處理事情，上車後突然想量一下額溫，不料一量竟然達到40度，重覆測量結果也差不多，加上她覺得確實有點人不舒服，就立刻直奔醫院急診室，隨即找到醫院人員就說「我發燒了」，醫院人員就立刻幫她再量一次耳溫，結果這次不論怎麼量都顯示36度。

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經過一陣詢問後她才知道，原來是她量額溫時在車上，車上的溫度會比較高，要在陰涼處量才比較準確，後來再用自己的額溫槍一量，果然額溫已經降了下來，整個事件是一場烏龍，醫護人員確認她沒發燒症狀、沒有接觸史後，就讓她離開醫院。

原PO感嘆，她離開前還聽到，醫護人員稱讚她「這個不錯，隨身攜帶額溫槍跟酒精，有症狀馬上到醫院檢查」，讓她苦笑「想不到搞了個烏龍還被稱鑽」，也感謝「偉大的醫護人員們辛苦了」、「大家別在車內量額溫啊」。

貼文一出立刻引發網友討論，有人說「每個人都有這種危機意識，相信很快就能解除三級」、「40度應該已經熱暈了，下次記得在陰涼的地方待一下再量」、「沒事就好，一起努力加油防疫」、「如果覺得有疑慮，記得是要到篩檢站喔」。