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三星停止更新S7、S7 Edge　同期的iPhone 6s 有望升級IOS 14

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▲▼SAMSUNG GALAXY S7 Edge。（圖／達志影像／美聯社）

▲SAMSUNG GALAXY S7 Edge。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

三星在2016年推出的旗鑑機 SAMSUNG GALAXY S7 和 S7 Edge 在經過4年的時間後，正式消失在三星自家的Android安全更新列表中，但在未來如果有重大的漏洞被發現，還是可以收到緊急的修復更新。同期蘋果發表的iPhone 6s目前可以獲得IOS 13的更新，甚至有機會可以更新到IOS 14。

SAMSUNG GALAXY S7 和 S7 Edge在2016年2月21日MWC（世界行動通訊大會）的三星新聞發布會上首次亮相，預載Android 6.0（Marshmallow）作業系統，同年主要的競爭對手有iPhone 6S、LG G5、Sony Xperia X Performance、Huawei P9、HTC 10和小米5。在2017年的MWC上，Galaxy S7 edge更被評為「MWC2017 最佳智慧型手機」。

S7系列手機在創下全球銷售5500萬支的佳績，推出首季就售出約720萬部。但在同年，自家另一款手機NOTE 7因為電池設計問題，發生多起自燃事件，有多家航空公司禁止乘客攜帶NOTE 7登機，連帶影響到S7系列的銷售，也重創了三星的形象。

S7系列手機在迎來最後一次更新後，隨即消失在自家的Android安全更新列表中，但基於三星內部政策，未來如果發現了安全性漏洞，仍會推送修復更新給用戶。

 
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