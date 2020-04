三星停止更新S7、S7 Edge　同期的iPhone 6s 有望升級IOS 14

▲SAMSUNG GALAXY S7 Edge。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

三星在2016年推出的旗鑑機 SAMSUNG GALAXY S7 和 S7 Edge 在經過4年的時間後,正式消失在三星自家的Android安全更新列表中,但在未來如果有重大的漏洞被發現,還是可以收到緊急的修復更新。同期蘋果發表的iPhone 6s目前可以獲得IOS 13的更新,甚至有機會可以更新到IOS 14。

SAMSUNG GALAXY S7 和 S7 Edge在2016年2月21日MWC(世界行動通訊大會)的三星新聞發布會上首次亮相,預載Android 6.0(Marshmallow)作業系統,同年主要的競爭對手有iPhone 6S、LG G5、Sony Xperia X Performance、Huawei P9、HTC 10和小米5。在2017年的MWC上,Galaxy S7 edge更被評為「MWC2017 最佳智慧型手機」。

S7系列手機在創下全球銷售5500萬支的佳績,推出首季就售出約720萬部。但在同年,自家另一款手機NOTE 7因為電池設計問題,發生多起自燃事件,有多家航空公司禁止乘客攜帶NOTE 7登機,連帶影響到S7系列的銷售,也重創了三星的形象。

S7系列手機在迎來最後一次更新後,隨即消失在自家的Android安全更新列表中,但基於三星內部政策,未來如果發現了安全性漏洞,仍會推送修復更新給用戶。

Samsung Galaxy S7 and S7 edge support ends.



Four years after their launch, the Galaxy S7 and S7 edge are officially cut off from software support from Samsung. pic.twitter.com/cFrZedUW9g