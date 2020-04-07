萬寶龍無線降噪耳機開箱：兼具時尚、實用　讓商務旅遊更舒適

▲萬寶龍MB 01耳罩式無線智能耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

雖然目前全球正受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，使得所有的商務旅遊都停擺，不過對於有長時間搭機需求的商務人士來說，這時說不定就是搜尋讓自己旅行更舒適小物的時候了！

《ETtoday新聞雲》記者這次取得了萬寶龍MB 01耳罩式無線智能耳機，這款無線耳機內建了降噪功能，讓你在未來商務旅遊搭乘飛機，或是任何交通工具時，都能夠好好地休息，不受外在噪音的影響。

▲▼萬寶龍一直以來都以精品鋼筆聞名，旗下其他產品也都崇尚精品路線，而這款降噪無線耳機亦是如此，從外盒一路到耳機本身，以及周邊配件等，都可看出萬寶龍產品細膩的所在。（圖／記者邱倢芯攝）

耳機本身是由鋁金屬與皮革、矽材打造而成，整副耳機重量約280克，因此在配戴上完全不會覺得頭重腳輕；而在左右兩邊耳罩的上方各印上了萬寶龍「白色六角星」Logo，就是要高調地凸顯出「這是萬寶龍出品」。

▼萬寶龍的白色六角星Logo高調地印在耳機的左右兩側。（圖／記者邱倢芯攝）

而在盒裝配件方面，除了耳機本身之外，也附上了一條Type-C轉3.5mm轉接線，另外也有Type-C轉Type-A充電線；如果你在搭乘飛機時，不想使用機上提供的耳機，萬寶龍也貼心地附上了一個飛機耳機音源轉接頭，只要將Type-C轉3.5mm轉接線與這顆轉接頭結合，就可以將轉接頭插上飛機座位專用的雙孔耳機孔了。

▼這副耳機的隨附配件也都是為了商務人士而打造。（圖／記者邱倢芯攝）



此外，為了在商務旅行途中能夠好好地收納、保護耳機，但又不佔太多空間，在盒裝當中也隨附了一個收納袋；收納袋上並沒有印出萬寶龍的Logo，不過在一側的縫線上倒是有縫上一個小小的「MONTBLANC」字樣。

▼雖然收納袋沒有很高調印上Logo，不過還是在側邊縫上了「MONTBLANC」字樣。（圖／記者邱倢芯攝）

而為了時時刻刻都提醒著你「他是萬寶龍」，因此在充電線與轉接線上的兩端，也都個別印上了「白色六角星」Logo。

▼為了要凸顯「萬寶龍出品」，連線材也印上了Logo。（圖／記者邱倢芯攝）

至於在耳機本身方面，萬寶龍這款無線降噪耳機為了讓使用者更便於辨別，因此皆採用實體按鍵的方式（全數在右側耳罩周邊），當你戴在頭上聽歌時，想要做任何動作，就可以透過觸覺判斷要按哪一顆按鈕。

▼萬寶龍MB 01耳罩式無線智能耳機採用全實體按鈕配置，全數按鈕都放在右側耳罩周邊。（圖／記者邱倢芯攝）

這款耳機支援Google助理功能，在右側耳機按鈕最上面一顆鈕就是Google助理的喚醒鈕，只要按下這顆鈕，你就可以請Google助理替你在行事曆上紀錄行程提醒，或者是你突然想起有一通重要電話要撥打，那麼也可以一鍵喚醒Google助理替你撥出。

不過要注意的是，目前安卓旗艦手機都有內建Google助理功能，因此耳機在與手機配對後就可以直接使用這項功能；但是如果你手上持有的手機是iPhone，或者非安卓系統手機，如果想要享受到一鍵喚醒Google助理，那麼就要先下載Google Assistant應用程式，才能進一步使用了。

▼右側耳罩按鈕最上面一顆就是Google助理喚醒鍵，第二顆則為ANC鍵。（圖／記者邱倢芯攝）

而在Google助理喚醒按鈕的下方有一顆「ANC」鈕，這顆鈕就是用來開關耳機降噪與非降噪的功能鍵。

現在大多數的無線藍牙耳機都會在使用者拿下時停止音樂播放，重新配戴後繼續播放音樂，這款耳機也有這項功能，不過並非自動開啟；如果你有這樣的功能需求，那麼就要同時長按「ANC」鈕與音量降低鍵約8秒，那麼這項自動感應功能就會被開啟了。

記者實際配戴這款萬寶龍MB 01耳罩式無線智能耳機時，並不會覺得太重，且掛在脖子上時也不會有任何的壓迫感，而無論是音質或降噪表現也相當不錯；整體來說，完全達到了商務人士想要的「減壓」要求。再搭配上各處都印上白色六角星Logo的加持，這款無線降噪耳機真的非常適合商務人士入手一副。