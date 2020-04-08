　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼許多喜劇演員私下患有憂鬱症，在國外被大量討論的「微笑憂鬱」一詞，台灣近來發行第一本書探討。（左圖／羅賓威廉斯，達志影像；右圖／英國喜劇演員史蒂芬‧佛萊，取自維基百科）

▲許多喜劇演員私下患有憂鬱症，在國外被大量討論的「微笑憂鬱」一詞，台灣近來發行第一本書探討。（左圖／羅賓威廉斯，達志影像；右圖／英國喜劇演員史蒂芬‧佛萊，取自維基百科）

記者林育綾／綜合報導

越是樂觀開朗、正面堅強的人，越可能用陽光的一面覆蓋內心陰影，許多喜劇演員包括卓別林、豆豆先生、羅賓威廉斯、金凱瑞，私下都是憂鬱症患者，甚至英國喜劇演員史蒂芬‧佛萊則曾透露，有時笑著說「哈哈！對，對！」心裡卻是一邊想著「我真想死」。在國外被大量討論的「微笑憂鬱者」一詞，心理師洪培芸在新書《微笑憂鬱》討論社群時代日益加劇的「慢性心理中毒」，是全台第一本探討現代人禁錮自我的牢籠。

寶瓶文化繼出版《情緒勒索》暢銷後，又陸續出版心理相關書籍，而近來由臨床心理師洪培芸撰寫的《微笑憂鬱》，以親切好懂的文字，從社會環境、角色期待與心理狀態切入，探討各種對象，也獲得《情緒勒索》作者周慕姿以及心理師蘇益賢、心裡作家海苔熊等人推薦。

請繼續往下閱讀...

書介提到，在螢光幕上的喜劇演員、團體裡的幽默大師，其實都有著不被允許的脆弱及憂鬱。甚至我們的生活周遭，有些人悄悄殞落了，人們卻事後才知道，原來那個看起來很完美的他，那個你以為很了解的他，平時的開朗不是發自內心，而是為了掩蓋憂鬱、佯裝堅強的面具。

這是由於人們常常這麼想：「要是突然不笑或表現出心情不好，會嚇到人。而且，我不想麻煩別人⋯⋯」「雖然工作穩定、經濟無虞，但我還是不開心。這樣的煩惱讓人知道了，會被討厭吧？」「身為老闆，我不能有半點軟弱遲疑；遇到壞客戶得忍氣吞聲，員工態度不佳也要容忍，否則會被起底，發文抹黑。」

對於「美好的形象」，外人總是存有夢幻的想像，以致這樣的批判，隨處可見：「沒想到她身為教養專家，親子關係卻這麼惡劣，虧她還在節目上大談教養理論，可信度高嗎？」「沒想到他身為最專業的醫生，也會罹患癌症，還寫健康及養生書籍，會不會誤人一生啊！」「沒想到她身為精神科醫師或心理師，也會情緒低落，甚至重度憂鬱，還在身心科掛號，她的專業可不可靠啊？」
 
《微笑憂鬱》提到，社群媒體盛行的年代，標榜正向思考、積極生活的文化裡，人們爭相在網路上展現自己最好的一面，彷彿生命裡僅只美好，沒有悲傷與黑暗。但這樣的文化，加之人們對他人美好形象的不實際想像，使得愈來愈多人內在的憂鬱問題一再被壓抑，只能笑著流淚，甚至連自己都對自己偽裝，不願接受不完美的自己。

▲▼ 心理師洪培芸在新書《微笑憂鬱》揭開社群時代日益加劇的「慢性心理中毒」，是全台第一本探討現代人禁錮自我的牢籠。（圖／寶瓶文化提供）

▲心理師洪培芸在新書《微笑憂鬱》討論社群時代日益加劇的「慢性心理中毒」，是全台第一本探討現代人禁錮自我的牢籠。（圖／寶瓶文化提供）

出版社也介紹，「美好笑容的背後，是與內在真實自我的隔離」。而所謂的「微笑憂鬱者」與一般認知的憂鬱症不同，微笑憂鬱者能維持工作與日常生活的運轉，甚至表現優異；擁有活躍的社交生活，甚至還是別人眼中的人生勝利組，但對自己卻有著強烈的自我厭惡，「內心有苦，卻不能，也不敢說出。」
 
「微笑憂鬱」儼然成為當代人最容易纏身，卻也最容易被忽視的問題。洪培芸心理師針對此現象，以親切好懂的文字，從社會環境、角色期待與心理狀態切入，探討對象涵蓋資優生、明星網紅、老闆、同志、不擅表達情感的男性，乃至長照家庭及上有父母、下有子女的三明治世代，為讀者打造一帖鬆綁「高情商」束縛、解放不合理期待的良方。

ET快訊
快訊／反制罷韓！韓國瑜8日北上遞狀　聲請停止執行
快訊／台中6歲女遭性侵哭出來！綠衣狼身分曝光…已婚有孩子
美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6天湧入1.2億善款報恩！　神父淚：是我想「一生留在台灣」的原因

厲害了！陳時中「全英文」對世衛喊話：將台灣納入WHO

內衣廠超神發明「MIT口罩」！霸氣總裁堅持留在台灣：免費送

喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

0℃線逼台！強冷空氣+輻射冷卻「下周爆冷探11℃」　吳德榮：降溫7℃達冷氣團

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用　真相曝光超傻眼

2020年國際色彩攝影獎精選：鏡頭下的建築一瞬

強制攤商戴口罩！夜市店家紛紛贊同但是...「都沒客人好像也沒差了」

強化防疫！　郭綜合醫療群診所提供視訊診療作業

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖象...老顧客：就是我

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

6天湧入1.2億善款報恩！　神父淚：是我想「一生留在台灣」的原因

厲害了！陳時中「全英文」對世衛喊話：將台灣納入WHO

內衣廠超神發明「MIT口罩」！霸氣總裁堅持留在台灣：免費送

喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

0℃線逼台！強冷空氣+輻射冷卻「下周爆冷探11℃」　吳德榮：降溫7℃達冷氣團

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用　真相曝光超傻眼

2020年國際色彩攝影獎精選：鏡頭下的建築一瞬

強制攤商戴口罩！夜市店家紛紛贊同但是...「都沒客人好像也沒差了」

強化防疫！　郭綜合醫療群診所提供視訊診療作業

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

6天湧入1.2億善款報恩！　神父淚：是我想「一生留在台灣」的原因

「韓國瑜開始耍賴！」罷免案遭反制　台灣基進黨笑了：回歸市政都是假的

厲害了！陳時中「全英文」對世衛喊話：將台灣納入WHO

「每人發1片…用1個月」！尼斯市將發口罩　法國政策終於轉彎

川普開譙WHO：拿美國經費卻「以中國為中心」　還好有斷航中國

集英社編輯確診！工作樓層緊急封閉　網怕爆：有接觸老師？

LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」　沁涼薄荷一抹嘟嘟翹唇

內衣廠超神發明「MIT口罩」！霸氣總裁堅持留在台灣：免費送

喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

女議員涉詐領400萬助理費遭搜索約談！　檢察官聲請羈押禁見

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

生活熱門新聞

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫回應

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

罷韓二階過關！陳柏惟曝「377662」涵義

泰女偷跑罰100萬　未繳限制出境

4歲童確診讓公幼停課　影響121人

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

強制戴口罩！夜市店家贊同但...「都沒客人好像也沒差了」

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句」媽臉垮

影／桃園居家檢疫男叫外送　2度下樓取餐恐挨罰

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

更多熱門

相關新聞

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

「國標舞女王」女星劉真日前為心臟開刀後回天乏術辭世，留下老公辛龍與愛女霓霓。辛龍除了要努力走出喪妻之痛，也極力對4歲女兒隱瞞媽媽悄然離世的事實；對此，律師謝震武與諮商心理師林萃芬都異口同聲對此事表達強烈的憂心，提醒「可能會有嚴重後果！」

用漫畫療癒童年創傷　心理師佩服

用漫畫療癒童年創傷　心理師佩服

聽話小孩25歲就死亡　75歲才埋葬

聽話小孩25歲就死亡　75歲才埋葬

14歲出書「超齡神作」狂賣10萬本

14歲出書「超齡神作」狂賣10萬本

台東女跳海輕生勸不回　警民合力壓制救命

台東女跳海輕生勸不回　警民合力壓制救命

關鍵字：

微笑憂鬱寶瓶文化新書快訊書訊心理諮商心理師憂鬱症

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

范瑋琪口罩失言風波首發聲！親吐10字曝光近況

反制罷韓　韓國瑜8日北上遞狀

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

印度投訴聯合國中國反人類　索賠上看600兆

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

3採陰性！女護士突心臟驟停病逝

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫回應

更多

最夯影音

更多
男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面