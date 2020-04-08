喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

▲許多喜劇演員私下患有憂鬱症，在國外被大量討論的「微笑憂鬱」一詞，台灣近來發行第一本書探討。（左圖／羅賓威廉斯，達志影像；右圖／英國喜劇演員史蒂芬‧佛萊，取自維基百科）

記者林育綾／綜合報導

越是樂觀開朗、正面堅強的人，越可能用陽光的一面覆蓋內心陰影，許多喜劇演員包括卓別林、豆豆先生、羅賓威廉斯、金凱瑞，私下都是憂鬱症患者，甚至英國喜劇演員史蒂芬‧佛萊則曾透露，有時笑著說「哈哈！對，對！」心裡卻是一邊想著「我真想死」。在國外被大量討論的「微笑憂鬱者」一詞，心理師洪培芸在新書《微笑憂鬱》討論社群時代日益加劇的「慢性心理中毒」，是全台第一本探討現代人禁錮自我的牢籠。

寶瓶文化繼出版《情緒勒索》暢銷後，又陸續出版心理相關書籍，而近來由臨床心理師洪培芸撰寫的《微笑憂鬱》，以親切好懂的文字，從社會環境、角色期待與心理狀態切入，探討各種對象，也獲得《情緒勒索》作者周慕姿以及心理師蘇益賢、心裡作家海苔熊等人推薦。

請繼續往下閱讀...

書介提到，在螢光幕上的喜劇演員、團體裡的幽默大師，其實都有著不被允許的脆弱及憂鬱。甚至我們的生活周遭，有些人悄悄殞落了，人們卻事後才知道，原來那個看起來很完美的他，那個你以為很了解的他，平時的開朗不是發自內心，而是為了掩蓋憂鬱、佯裝堅強的面具。

這是由於人們常常這麼想：「要是突然不笑或表現出心情不好，會嚇到人。而且，我不想麻煩別人⋯⋯」「雖然工作穩定、經濟無虞，但我還是不開心。這樣的煩惱讓人知道了，會被討厭吧？」「身為老闆，我不能有半點軟弱遲疑；遇到壞客戶得忍氣吞聲，員工態度不佳也要容忍，否則會被起底，發文抹黑。」

對於「美好的形象」，外人總是存有夢幻的想像，以致這樣的批判，隨處可見：「沒想到她身為教養專家，親子關係卻這麼惡劣，虧她還在節目上大談教養理論，可信度高嗎？」「沒想到他身為最專業的醫生，也會罹患癌症，還寫健康及養生書籍，會不會誤人一生啊！」「沒想到她身為精神科醫師或心理師，也會情緒低落，甚至重度憂鬱，還在身心科掛號，她的專業可不可靠啊？」



《微笑憂鬱》提到，社群媒體盛行的年代，標榜正向思考、積極生活的文化裡，人們爭相在網路上展現自己最好的一面，彷彿生命裡僅只美好，沒有悲傷與黑暗。但這樣的文化，加之人們對他人美好形象的不實際想像，使得愈來愈多人內在的憂鬱問題一再被壓抑，只能笑著流淚，甚至連自己都對自己偽裝，不願接受不完美的自己。

▲心理師洪培芸在新書《微笑憂鬱》討論社群時代日益加劇的「慢性心理中毒」，是全台第一本探討現代人禁錮自我的牢籠。（圖／寶瓶文化提供）

出版社也介紹，「美好笑容的背後，是與內在真實自我的隔離」。而所謂的「微笑憂鬱者」與一般認知的憂鬱症不同，微笑憂鬱者能維持工作與日常生活的運轉，甚至表現優異；擁有活躍的社交生活，甚至還是別人眼中的人生勝利組，但對自己卻有著強烈的自我厭惡，「內心有苦，卻不能，也不敢說出。」



「微笑憂鬱」儼然成為當代人最容易纏身，卻也最容易被忽視的問題。洪培芸心理師針對此現象，以親切好懂的文字，從社會環境、角色期待與心理狀態切入，探討對象涵蓋資優生、明星網紅、老闆、同志、不擅表達情感的男性，乃至長照家庭及上有父母、下有子女的三明治世代，為讀者打造一帖鬆綁「高情商」束縛、解放不合理期待的良方。