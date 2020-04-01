她走入海中遭叫住！轉頭改咬舌又被擋　台東女氣炸拿石頭砸人

▲女子患有憂鬱症因細故與家人發生激烈爭吵，借酒澆愁後走到海邊要投海輕生。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「警察先生，這裡有人要跳海，趕快來救人啊!」台東長濱鄉樟原海邊有女子因憂鬱症情緒失控欲跳海輕生，被觀海民眾發現後趕緊撥打110報案求救，警民合力將已經走入海中載浮載沉的女子拉回岸上，成功阻止憾事的發生。

一位住長濱鄉的鄭姓女子因長年患有憂鬱症精神狀態不佳，日前因細故與家人發生激烈爭吵，事後借酒澆愁竟然一時想不開，於下午時分走到樟原海邊要投海輕生。不遠處觀海的民眾發現大事不妙，趕緊向警察報案求援。

▲▼員警與眾人合力壓制並安撫情緒，順利由救護車送醫院救治。

台東成功分局樟原派出所副所長李建榮與警員陳益全接獲110轉報，後立即驅車趕往海邊，並和觀海民眾一同冒險將已經走入海中的鄭女拉回岸上。不料鄭女在上岸脫險後情緒仍十分激動，不斷扭動身軀掙脫，並咬舌自殘與拿沙灘石頭要攻擊旁人。

李副所長見情況危急，與眾人合力壓制鄭女避免發生危險，並一面安撫其情緒，才順利地將鄭女送上119救護車送花蓮玉里榮民醫院救治，出院後由家屬帶回休養。

成功分局長蘇偉荃呼籲民眾要珍惜生命，若遭遇困境應當尋求協助，切勿貿然尋短，以免造成家人、親友永遠的傷痛。

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