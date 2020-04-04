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只想養「聽話的小孩」=剝奪可能性！長大後25歲死亡、75歲才埋葬

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▲▼ 親子，家人，小孩，育兒，養育。（圖／Photographer:Steinar Engeland／取自免費圖庫stocksnap）

▲（圖／Photographer:Steinar Engeland／取自免費圖庫stocksnap）

文／黃啟團

摘自／寶瓶文化《別人怎麼對你，都是你教的

「我兒子大學畢業好幾年了，下班後總是窩在家裡，哪兒也不去，做什麼事情都提不起興趣，連女朋友也不交一個，是不是有什麼問題啊？」在一次課堂上，有位家長問我。

請繼續往下閱讀...

「你兒子小時候是不是一直都是你的驕傲？你對他管教很嚴，他從小就很聽話、很守規則，對嗎？」我反問他。

「是啊，你怎麼知道的？」她很驚訝地問我，好像我會算命似的。

我當然不會算命，我之所以能猜得到，是因為這樣的案例我見的實在太多了，就像網路上有張漫畫描繪的一樣：「你剪了我的翅膀，卻抱怨我不會飛。」

做父母的，總希望自己的孩子聽話。只是他們忽略了一點：孩子在聽話的時候，某些珍貴的東西也許就被無形扼殺了。這種現象在家庭教育裡實在是令人心痛。試想：如果每個孩子都循規蹈矩、乖巧聽話，按照既有的傳統和理念與這個世界相處，那這個世界談何改變，又談何發展、進步？

愛因斯坦也曾說過：「沒有個人獨創性的社會，將是一個沒有發展的社會。」

可見，一個人是否具備獨創性，關係到一個社會的未來與發展。我們人類社會就是一部創新的歷史，一部創造性思維實踐、創造力發揮的歷史。沒有創新，社會將停滯不前，歷史也不會向前推進。

而對個人來說，沒有獨創性和個人獨立的思考，在這個競爭激烈的社會，就等於自取滅亡。因為走別人走的路、說別人說的話、思考別人思考的問題，作為獨立個體的你存在的價值又在哪裡？沒有自己的思想、點子、路子，你最終只能被淹沒在人海中。

在以升學考試為主導的今天，大多數家長及教育工作者都把焦點放在知識的灌輸上。為了讓孩子不輸在起跑線上，他們無所不用其極，設定各種規則，從小把孩子定格在一個窄小的領域裡，催迫其拚命生長。就像菜農種韭黃那樣，為了獲得更多的韭黃，他們讓韭菜在隔絕光線、完全黑暗的地方生長，因無陽光供給，不能進行光合作用合成葉綠素，那些原本青綠的韭菜，就變成了嫩黃的韭黃。當然，作為一種菜肴，韭黃是美味可口的，但是作為植物，它無疑是病態的。我想，身為父母，沒有人願意培養一個病態的孩子。

父母要敢於培養「不聽話」的孩子

一個健康的孩子是有活力的，活力的重要元素就是敢於不斷嘗試，敢於不斷創新。

所謂創新，是「不受現成的常規思路約束，尋求對問題的全新、獨特性的解答和方法」的思維過程。通俗一點說，就是說別人沒說過的話，做別人沒做過的事，想別人沒想過的東西。

每個人都有創新思維，只是由於被開發和培養的程度不同，一些人鮮活的思維被泯滅了，而一些人則被很好地開發了出來。「小米」的創始人雷軍在採訪中講道：「小時候，我特別喜歡玩拆裝收音機、電視機，父親很鼓勵我。這種愛好，沒有家長的支持你是做不到的，因為買那些東西都很貴，特別是在那個年代。但父親當時花了錢給我買那些東西。小時候培養的對無線電的興趣，使我在四十歲再創業的時候，選擇了智慧型手機這一領域。我在小時候萌發的興趣，到了中年才有機會實踐，我想這也是人生的一件樂事。」

雷軍的創新思維得到了父母的鼓勵與呵護，其他人也許就沒有那麼幸運了。雖然我是一個農村出來的孩子，但從小也有不少異想天開的想法，遺憾的是，我母親是一個非常嚴謹的人，她總是告訴我這個不能做、那個不能做。在她的世界裡，循規蹈矩、不犯錯誤，就是最好的人生。因為家教很嚴，我從小就非常聽話，所以，長大後的我什麼事都按規矩做，不敢越雷池半步，什麼錯也不敢犯，更不敢說創新了，活生生像一個年輕的「老人」。

許多認識我很久的朋友都跟我說過，如今的我彷彿越活越年輕了。並不是我的身體真的變年輕了，而是我給他們的感覺越來越年輕。為什麼會這樣？因為我有幸選擇了心理學，在過去這二十多年心理學的從業生涯中，我得到了很好的療癒，讓我有機會從母親當年為我設置的安全保護罩中一步步走出來，重獲陽光，當然就會讓人感覺越來越有活力了。其實我的活力一直都在，只是被某些無形的東西給束縛、壓制住了。

就像那個耳熟能詳的故事那樣：馬戲團裡有一頭小象，牠的一隻腳被鐵鍊鎖在一根木樁上，小象想要掙脫，但是以牠現有的力氣根本無能為力。每次掙扎，鐵鍊就會磨牠的腿，越掙扎，磨痕就越重，甚至皮開肉綻。小象漸漸長大，牠其實已經有足夠的力氣去掙脫固定鐵鍊的木樁了，但牠不會再去嘗試，因為牠腦海裡已經形成了一種觀念：「無論我再怎麼努力，也是無法掙脫的。」人類和大象一樣，其實有足夠的能力去做很多事情，只是被某種想法給局限了，這種想法在心理學領域叫作「限制性信念」。

這些限制性的想法通常都是當年家庭教育或學校教育強加給我們的。基於某種原因，或者是為了保護孩子的安全，或者是父母、教育工作者自身認知的局限，又或者是父母希望孩子聚焦在某個領域，對於孩子表現出探索未知的好奇，父母總會用「不可以」、「不可能」、「不行」去加以限制。因為孩子對父母天生的愛與忠誠，這些限制無形中就會在孩子的大腦裡形成一種束縛，這種束縛由一種病毒性的信念所導致，而這種信念在心理學領域叫作「無望」。

「無望」的最終結果就是絕望，是對我們最有殺傷力的一種信念，即：不對任何可能性抱有希望。懷有這種信念的孩子，無論遇到何種事情，他的腦子裡只有一個判斷：我做不到，別人也做不到，任何嘗試都是沒用的。於是面對任何事情，他們都不想做出努力，哪怕是極其簡單的事情。他們也不會去尋求幫助──既然沒人能做到，為什麼還要去尋求幫助呢？一旦形成這樣的信念，他人生的某個領域就停止了，如果這樣的信念越積越深，會導致一個人陷入絕望的境地，最終甚至放棄生命。

暫時做不到的事情，不代表以後也不可能。科技每天都在發展，以前做不到的事情，現在不是在逐一做到嗎？人類沒有翅膀，不可能飛，但是萊特兄弟發明了飛機；人類不可能克服地心引力跳上月球，可是人類發明了太空船；人類沒有順風耳，如今卻發明了電話，可以和萬里之外的人聊天；沒有千里眼，人類發明了視訊，對方的一舉一動盡在眼前。也許今天人類還有很多無能為力的不可能，但誰知道明天會不會就變得可能呢？

因此，一個十分聽話的孩子，其實就是一個被剝奪了絕大多數可能性的孩子，因為他只會按照父母的意願去做事，那些父母所不允許的，或者那些由於父母認知局限所限制的領域，於他而言無形中就被關閉了，這樣的孩子長大後，就會像富蘭克林說的那樣，有些人25歲那年已經死了，直到75歲那年才埋葬。他們死的並不是肉體，而是心中的希望，以及對人生無限可能性的堅信。

沒了靈魂翅膀的孩子，要如何展翅翱翔？

一直引領科技創新潮流的蘋果創始人賈伯斯曾強調過「初學者的心態」。初學者的心態是行動派的禪宗，指不要迷惑於表象，而要洞察事物的本質，不要無端猜測、不要期望、不要武斷也不要偏見。初學者的心態正如一個新生兒面對這個世界一樣，永遠充滿好奇、求知欲、讚嘆。

而孩子的翅膀，就是他對世界的好奇與求知欲。身為家長，如果我們處處對孩子設限，事事要求孩子聽話，這無疑從小剪斷了孩子的翅膀，扼殺了他的這種天性。一個沒了靈魂翅膀的孩子，你又怎能指望他長大之後展翅翱翔呢？

那怎樣才能呵護好孩子靈魂的翅膀呢？允許孩子在安全的範疇大膽嘗試，同時喚醒孩子內心對萬事萬物的好奇。教練技術（Coaching Technology）中有一套問話模式非常好，在這裡與各位讀者分享。

當孩子問你問題時，千萬不要急於給答案，因為，就算你的答案是對的，如果你回答了他，他也只得到一個答案。何況，每個人懂得的知識十分有限，你又怎麼能確定自己的答案就是對的呢？所以，最好的方法是讓孩子自己去尋找答案。

當孩子問你問題時，他一定自己事先思考過，只是對自己的答案不是很確定。這個時候，你可以反問他：「你說呢？」

當他有了一個答案之後，你再問他：「還有呢？」

當他有了兩個答案之後，你再問他：「除了你剛才所說的，還有呢？」

直到他說「沒有了」，你還可以問他：「假如有的話，是什麼呢？」

當你能夠與孩子這樣對話，孩子就會潛移默化地養成一種開放式思維習慣，他的內在會形成這樣一種信念：「凡事都有三個以上的解決方案。」「一切皆有可能。」「方法總是有的，只是我暫時還沒有想到罷了。」

這個方法不光對孩子有效，對成人一樣有效。公司的主管如果能用這樣的方式管理員工，無形中就能激發員工的創新能力，而且，在這種氛圍下工作的員工，會有滿滿的成就感，因為他的價值得到了有效的發揮。

我們往往會用有限的認知去解讀無限的世界，將自己的一生局限在一個無形的囚籠中而全然不知。只是，自己限制自己也就罷了，何苦再去傷害孩子？身為父母，有時候連自己怎麼抵達彼岸都不自知，又怎麼能去操控、安排孩子的人生呢？

★本文摘自寶瓶文化出版《別人怎麼對你，都是你教的》，作者黃啟團，擁有20多年資歷的黃啟團是重量級心理學導師，人稱「團長」，3千多萬用戶「壹心理」聯合創辦人。「任何一段糟糕的關係，必有你的一份功勞。」「如果在你的身上，同樣狀況一再發生，要留心：這可能就是你的「內在模式」。

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