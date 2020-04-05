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用漫畫為童年創傷消毒！心理師也佩服⋯「毒親系」真實作品震撼日本

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▲▼ 日本漫畫家菊池真理子將自己的真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》（圖／尖端出版提供）

▲日本漫畫家菊池真理子將真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》，心理師表示很不容易。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

日本漫畫家菊池真理子將自己童年的真實經歷，創作成漫畫作品《我的家住著趕不走的怪物》震撼日本！故事描述父親長年酗酒到無法自理、母親自殺等創傷，讓許多有相似情況的讀者含淚表示共感。而台灣心理師蘇益賢也在導讀文中提到，作者用「長大後的自己」陪伴「小時後的自己」，重新面對這些經歷，像是將陳年傷口翻出來消毒、敷藥，甚至縫合，是件不容易的事。

《我的家住著趕不走的怪物》是菊池真理子與家中「怪物毒親」奮鬥30年的心路寫照，而「毒親」一詞源自日本，意指對家庭帶來不好影響的家人，包括沉迷菸酒、寄情宗教與政治狂熱，及挾帶「我是為你好」光環的情緒勒索，各種以「家人」之姿行撕裂家庭行為的人。

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菊池真理子用溫馨可愛的畫風，敘述沉重的家庭故事。故事中真理子的爸爸總是喝醉，媽媽則是沉迷於宗教，年幼的她及小3歲的妹妹，必須自行找到在家中生存的方法。於是妹妹選擇了強顏歡笑，把自己當作問題的潤滑與緩衝，用力把缺角的家過得像常人一樣；而真理子身為長女，肩負著向上與向下的雙重責任，必須時而低頭時而衝撞，為剩下的家人琢磨出一條血路，作品就是這條血路上的點滴記錄。

而這部作品，也是身為過來人的真理子與往事的「和解之作」。對以前的她來說，畫漫畫是逃避家庭問題的防空洞，但時至今日，她創作這本書已經變成一把跨越時空的鑰匙，往前拯救了從前的真理子，也為現正深受家庭痛苦的人們，開啟一扇改變的門。

當中文試閱版公布後，被大量轉貼，許多讀者含淚表示「比鬼故事還恐怖的真實故事」、「跟我家的狀況一樣」、「看完難過到睡不著」，強烈共感的劇情引發討論，被稱為是2020年非看不可的話題作品。

而尖端出版社也邀請2位台灣的心理師洪仲清、蘇益賢撰寫導讀文，其中臨床心理師蘇益賢提到，作者試著以「長大後的視角」，重新去理解「童年經驗是如何影響著現在的自己」，為了創作，她面對童年往事，不否認也不逃避，而選擇勇敢正視過去。

蘇益賢說，作者用「長大後的自己」陪伴「小時後的自己」重新面對這些經歷。以心理師觀點來看，這其實不是件容易的事。「有點像是將一個陳年的傷口翻出來，幫它消毒，然後敷藥，甚至縫合。我深信在創作這部作品的過程，作者所承受的情緒和壓力必定不小。」

他表示「透過創作的歷程，作者慢慢地療癒了自己。但這樣的途徑，卻未必適合每一個曾有過類似遭遇的人。那如果自己或親友曾有類似的遭遇，我們可以怎麼去面對呢？一個有效的作法，就是尋找一位合適的專業夥伴，陪你一起面對。」

《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱（尖端出版提供）：

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

▲▼日本漫畫家菊池真理子真實經歷作品《我的家住著趕不走的怪物》內文試閱。（圖／尖端出版提供）

（故事未完，完整內容請參閱《我的家住著趕不走的怪物》）

臨床心理師蘇益賢撰寫《我的家住著趕不走的怪物》導讀全文：

勇敢地陪自己再長大一次

文／蘇益賢（初色心理治療所臨床心理師，臉書粉專「心理師想跟你說」共同創辦人，專長為青少年與成人心理治療、臨床心理學）

（寫在前面：雖然這是一篇無雷導讀，但讀者也可考慮看完這部作品後，再回過頭來閱讀。）

對你而言，家是什麼？

家是個奇妙的地方。它可以是讓人慢慢茁壯，找到力量的所在；也可以同時是撼搖一個人自我概念，讓人墜落的地獄。《我的家住著趕不走的怪物》這部作品，正以這樣的矛盾作為主軸，描繪作者的成長故事。

童年時期，還沒有獨立能力的小孩，極度仰賴父母照顧。因此，順從父母，將父母視為「準則」，其實是人類內建的「生存本能」。對小朋友來說父母都是對的，聽父母就對了。

身心狀況好的父母，能提供孩子足夠的愛，促使孩子長出自信，而能勇敢去闖蕩、探索這個世界。但很多時候，父母自顧不暇而沒有能力或心力提供足夠的愛時，身為準則的父母，就會讓孩童陷入焦慮之中。

孩子們擔心著：爸媽不愛我、爸媽生氣了，是不是我不夠好？是不是我做錯了什麼？我該怎麼做，爸媽才會愛我⋯⋯這些小時候出現的想法，從童年時期開始累積，即便在我們長大後，這些想法還是深深地影響著我們。

當你的父母也還沒長大⋯⋯

雖然俗話說「天下無不是的父母」，但許多個案的親身經歷告訴我，天下或許真的有「不是的父母」。這幾年在日本流行起「毒親」這個詞，這等同於「不是的父母」，也就是「對孩子成長有害的父母」。

儘管我深信，沒有任何人想成為不是的父母。但說真的，並不是所有人都有機會去學會成為好的父母。因為，還有一個更根本的任務他們尚未達到，就是學習成為一位大人，在心智上成熟而獨立，能自我照顧、有自我覺察，能為自己行為負責的大人。

成年其實是沈重的考驗，經濟壓力、養家糊口、教養議題⋯⋯面對這龐大壓力的挑戰，有人挑戰成功，摸索出因應的方法。當然，也有人挑戰失敗，欲振乏力。這些爸媽困在自己的壓力與情緒裡，無法脫身，也難有心力去扮演好父母的角色。

「大人喝酒是有原因的」？

作者父親的酗酒行為，貫穿了整部作品。到底，他為什麼要一直喝酒？相信是許多讀者心中的納悶。作者小時候就發現了一個真相：大人喝酒是有原因的。

從心理學角度來看，這句話是對的。不管是作者父親的酗酒，還是母親過度投入宗教的現象，其實都是他們一種「自我治療」的努力。面對壓力，大人用這樣的方式，治療自己內心的不舒服。他們其實不是「不努力」，只是選擇了「不適當」的方法努力著。這些方法或許短時間有效，長期而言卻造成了更多問題。

你可以想像，這就好像是一位還沒長大的小孩，要去照顧比自己還要小的孩子一樣。許多大人在長大的過程，還沒找到照顧自己與處理壓力的「有效」方法。在孩子出生之後，壓力變得更大了，他們困在壓力裡面，沒有多餘心力能關注與滿足孩子的需求。

這邊的需求指的不光只是物質上的，還包括心理層面的。好比，在孩子哭泣、遇到挫折、需要安慰時，父母無力回應，甚至覺得無助、無奈而對孩子生氣。

需求不被看見，長久被忽視，這些孩子長大之後，也很可能變成一位「忽視自己需求」的大人，他們可能對自己「無感」，或者不敢相信自己的感覺。這些真實的感覺不見之後，他們反而常將自己推向某些不好的決定裡。

把感覺找回來：「只有畫漫畫的時候，才能誠實面對自己」

在閱讀這部作品時，我想起電影《心靈捕手》（Good Will Hunting）裡頭一句讓人印象深刻的話。

童年曾被繼父毒打的男主角威爾，在某次心理治療時，和治療師尚恩提到了這段往事。威爾在描述受虐的往事時，一開始顯得一派輕鬆、無所謂的樣子。但到後來，卻開始崩潰大哭。因為，治療師一次又一次，真誠而認真地和他說：「孩子，這不是你的錯。」

為了生存，嬰幼兒把父母視為真理。父母處罰我們、不愛我們時，一定是自己哪裡有問題。小朋友如此深信不疑。長大之後，繼續帶著這些深信不疑的「真理」繼續生活。

在心理諮商時，我們常提醒個案，小朋友的學習力很驚人，但判斷力卻未必。在我們長大之後，我們可以重新去「看見」這些小時候學到的真理，真的都是對的嗎？值得我們繼續相信嗎？如果不是的話，我們可以如何「砍掉重練」，讓大腦「升級」，重新建立一套自己對自我、他人、世界的新看法。

在作者創作這部作品的過程，其實就是在走一趟這樣的歷程。她試著以長大後的視角，重新去理解童年經驗是如何影響著現在的自己。為了創作，她一下子進入童年回憶、一下又跳出來回憶，用長大的自己客觀地檢視這些童年過往到底發生了什麼事。

為了創作，面對童年往事，她不否認也不逃避，而選擇勇敢正視過去。用「長大後的自己」陪伴「小時後的自己」重新面對這些經歷。以心理師觀點來看，這其實不是件容易的事。有點像是將一個陳年的傷口翻出來，幫它消毒，然後敷藥，甚至縫合。我深信在創作這部作品的過程，作者所承受的情緒和壓力必定不小。

透過創作的歷程，作者慢慢地療癒了自己。但這樣的途徑，卻未必適合每一個曾有過類似遭遇的人。那如果自己或親友曾有類似的遭遇，我們可以怎麼去面對呢？一個有效的作法，就是尋找一位合適的專業夥伴，陪你一起面對。

不管對方是否改變，我們還是要先照顧自己

「可是，有問題的人是作者爸爸啊，為什麼要來求助、找人討論的卻是作者？更需要來的人不是他爸嗎？」

寫到這邊，我想或許會有讀者這麼問。其實，不只你這樣想，很多個案都曾說過類似的話。在現實生活中，「問題的起因」時常不是最有動力（或能力）去面對問題的人。他不改變的話，我們又能怎麼辦呢？我想借用一個比喻來說明：

你的房子位於山腳邊，仰賴山頂的泉水生活。但某天，山頂開了一間工廠後，工廠廢水污染到山頭的泉水。不只是你家，連山腰住家的用水都一起受到污染了。

你們很生氣，決定找這間工廠討個公道，叫它儘速處理污水問題，好讓你們的用水可以恢復。不料，這間工廠始終不理不睬，不論你們多用力抗爭，它就是沒有回應。面對這個情境，該怎麼做比較好？

沒錯，這間工廠太可惡了。但同時，我們的日子也還是要過。所以，就算工廠不動作，我們也要想辦法改善自己家的用水問題。如果我們過度執著在「工廠太可惡了」、「工廠快點改變啦」的想法裡，自己卻毫無作為，每天持續喝著被污染的水，那其實是對自己的二度傷害。

也就是說，我們可以期待對方有天會改變，但我們不能只光等待、期待那一天的到來。就算對方沒有改變，我們也可以從現在開始，為「自己」做點什麼。

你不孤單，讓專業夥伴陪你面對

在台灣，可以陪伴你面對童年逆境、家庭議題的專家，有醫院或診所裡的「精神／身心科」醫師；或者，各縣市的「社區心理衛生中心」、「心理治療所」、「心理諮商所」裡，也有擅長心理諮商的臨床心理師、諮商心理師或社工師，這些都是每個人可以使用的專業資源。

你可以用剛剛引號裡面的詞作為關鍵字，從距離住家比較近的機構開始找起。在尋找合適機構時，不妨撥個電話過去，簡單說明你的狀況，詢問機構是否有相關專長的醫師或心理師可以提供服務。和作者用創作療癒自我的過程類似，一開始都會有點辛苦，但走過那段辛苦之後，我們都會變得更勇敢。

＊＊＊

本書不是一個純粹溫暖或勵志的故事，但作為心理師的我，其實更樂見這樣寫實、真實，甚至讓人不捨的真實故事，能被更多人看見。

閱讀時，跟著作者勇敢的自我揭露，看見許多我們一樣的地方，知道自己並不孤單。也看著作者一路從逃避到面對，試著理解自己過往童年經驗，從被動防守到主動跨出第一步，找到適合自己的療癒方法。

願本書的出版，能鼓勵到每位曾經受過童年創傷的讀者。

若你願意，我們可以和作者一樣，勇敢地陪自己再長大一次。

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