　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最年輕文學獎得主」14歲出書狂賣10萬本！用課表當架構寫出「超齡神作」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼《14歲，明日的課表》，日本最年輕得文學獎的得主鈴木露莉佳，在14歲推出的超齡之作，一舉狂賣10萬本。（圖／悅知文化提供）

▲日本最年輕得文學獎的得主鈴木露莉佳，在14歲推出的超齡之作《14歲，明日的課表》，一舉狂賣10萬本。（圖／悅知文化提供）

記者林育綾／綜合報導

日本文壇新星鈴木露莉佳，從小學四年級起就連續3年得文學獎，14歲生日時出了第一本書，以學校課表為架構，寫出顛覆想像、跨越年紀的文字溫度，大膽叩問「活著」議題，一舉暢銷10萬本，如今這本著作《14歲，明日的課表》中文版由悅知文化在台發行！

鈴木露莉佳在小學四年級、五年級、六年級時，連續3年榮獲日本小學館主辦的「12歲文學獎」大獎，被稱為「史上最年輕文學獎得主」，14歲生日時推出的第一本處女作《14歲，明日的課表》，更一舉暢銷10萬本，獲得文學界、演藝圈名人的大力推薦。

請繼續往下閱讀...

她以學校課表為架構，寫出超齡的文字溫度，其中第一篇「國語」講述中學生獲得文學獎後的經歷，寫到「要是跳之前先看一下，也許就不會跳了」，有如表達自己進入文學領域的心情，相當耐人尋味。

▲▼《14歲，明日的課表》，日本最年輕得文學獎的得主鈴木露莉佳，在14歲推出的超齡之作，一舉狂賣10萬本。（圖／悅知文化提供）

▲她以學校課表為架構，寫出超齡的文字溫度。（圖／悅知文化提供）

《14歲，明日的課表》繁中版推出之際，鈴木露莉佳在「寫給台灣讀者的話」中提到，日本有「中二病」一詞，也就是揶揄國中二年級，正值十四歲青春期孩子那種自我意識膨脹、刻意凸顯自我又自卑的心理狀態。彰顯自我存在感、非常在意別人的眼光、覺得自己凡事不如別人，卻又渴望自己是個特別的存在；憧憬大人的同時，也反抗大人，每天過著心情陰晴不定、猶疑滿腹的日子。不過，這是一條任誰都曾走過的路。

她說，《14歲，明日的課表》是寫給「現在」、「曾經」，以及「今後將迎接」14歲到來的人，哪怕是因為微不足道的小事煩惱、遭遇挫折、情緒低落、暴露自己不堪的模樣，這是一條任誰都曾走過的路，她是懷抱著這樣的心情來創作這部作品。

悅知文化責任編輯許世璇表示，「接觸到這本書時，真的是讓人為之一亮，在成為作家的路上，從鈴木露莉佳的文字中，感受到的是無拘無束、沒有束縛的文字力，更難能可貴的是，這本書出自當時14歲的作者之筆，寫出讓各年齡層的讀者都能有共感的故事，這股清新文字著實讓人感受到激勵與感動。」

新書出版前，出版社也邀請了書店人員、中學生以及作家進行試讀，所得到心得回饋也意外一致好評，儘管是不同年齡、職業的視角來閱讀這本書，皆都從中找到了初心與認同。《14歲，明日的課表》繁體中文版已在3月30日於台灣發行！

ET快訊
快訊／溫布頓網球賽確定2020不打了！　二戰以來首次停賽
獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離
13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…孤獨斷氣亡
獨／與翁仁賢多次庭上怒槓　判死法官聞死訊回：喔，今天ㄅㄧㄤˋ
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家殺掉了「小丑」翁仁賢！廢死聯盟218字回應了

「最年輕文學獎得主」14歲出書狂賣10萬本！用課表當架構寫出「超齡神作」

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟：法務部就是個笑話

獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離

「間隔 1.5 公尺」陳時中研擬的社交距離難以實踐！車站旅客「緊貼式」排隊

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

Taiwan Can Help！北榮醫幫6友邦上「防疫課」　大使關心居家隔離

CDC「社交距離注意事項」柔性勸導　新北交通局：我們早就在做了

外籍漁工隔離措施出爐！遠洋漁船進港前30天靠過港「原船檢疫14天」

搭台鐵沒口罩...北車女學生被擋！　暖心馬尾妹秒掏出2片送她

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

喝光就沒阻力！阿金水中跑出奧步 邊運動邊補水XD網笑：跑完也喝飽了

國家殺掉了「小丑」翁仁賢！廢死聯盟218字回應了

「最年輕文學獎得主」14歲出書狂賣10萬本！用課表當架構寫出「超齡神作」

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟：法務部就是個笑話

獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離

「間隔 1.5 公尺」陳時中研擬的社交距離難以實踐！車站旅客「緊貼式」排隊

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

Taiwan Can Help！北榮醫幫6友邦上「防疫課」　大使關心居家隔離

CDC「社交距離注意事項」柔性勸導　新北交通局：我們早就在做了

外籍漁工隔離措施出爐！遠洋漁船進港前30天靠過港「原船檢疫14天」

搭台鐵沒口罩...北車女學生被擋！　暖心馬尾妹秒掏出2片送她

國家殺掉了「小丑」翁仁賢！廢死聯盟218字回應了

紐約小兒神經外科權威「染新冠病毒病逝」　擅長分離顱骨連體嬰

「最年輕文學獎得主」14歲出書狂賣10萬本！用課表當架構寫出「超齡神作」

疫情不見緩和　U15世界盃等3賽事延後舉辦

義大利確診超過11萬例！疫情又開始加速了　WHO：全球死亡超過4萬人

快訊／美國確診病例「突破20萬人」　全球確診90萬例

蔡波能降臨！蔡阿嘎皺眉緊牽二伯　聽到「嚎啕哭聲」鬆了一口氣…親手剪臍帶

台灣捐助疫情嚴重國家「1000萬片口罩」！　焦糖哥哥狂讚：我們可以拯救世界

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟：法務部就是個笑話

翁仁賢縱火6死4傷槍決伏法！被害親人慘況曝光　哽咽：父母沒有出入口逃

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

類包機一女燒過38度　下午送負壓

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調

長輩嘆不會網購：口罩快不夠用　他怒掀內幕

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

德國女曝在台居家檢疫感想：政府超用心

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

14歲出書「超齡神作」狂賣10萬本

留學生返台吃蚵仔煎！店家無奈停業1個月

更多熱門

相關新聞

為地球寫17篇散文：這星球已退化

為地球寫17篇散文：這星球已退化

美國作家強納森‧法蘭岑（Jonathan Franzen）以撰寫小說聞名，不過近年也以「冒險散文家」的身份撰寫文章，包括對環境變遷的自我省察、鳥類等議題，17篇散文集結出版《地球盡頭的盡頭》，而中文版更收錄原書未收錄的篇章，提到地球已經走入「退化之路」、「人類已成為輸家」。

給每任女友一切　還是「被分手」

給每任女友一切　還是「被分手」

檢視關係10階段！聊天氣最不熟

檢視關係10階段！聊天氣最不熟

兩性作家：改變1字拿回感情主動權

兩性作家：改變1字拿回感情主動權

真實漫畫揭露與怪物家人奮鬥30年

真實漫畫揭露與怪物家人奮鬥30年

關鍵字：

鈴木露莉佳書訊新書快訊悅知文化

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

威秀求政府下令「電影院全關閉」

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

類包機一女燒過38度　下午送負壓

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

即／遺體送出畫面曝！翁仁賢4根菸後...「2槍伏法」　家人拒領直送殯儀館

快訊／翁仁賢拒打麻醉！警告家人：我會追殺幾個輪迴

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

台灣要捐1000萬口罩　陸外交部：不是禁止出口？

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面