「最年輕文學獎得主」14歲出書狂賣10萬本！用課表當架構寫出「超齡神作」

▲日本最年輕得文學獎的得主鈴木露莉佳，在14歲推出的超齡之作《14歲，明日的課表》，一舉狂賣10萬本。（圖／悅知文化提供）

記者林育綾／綜合報導

日本文壇新星鈴木露莉佳，從小學四年級起就連續3年得文學獎，14歲生日時出了第一本書，以學校課表為架構，寫出顛覆想像、跨越年紀的文字溫度，大膽叩問「活著」議題，一舉暢銷10萬本，如今這本著作《14歲，明日的課表》中文版由悅知文化在台發行！

鈴木露莉佳在小學四年級、五年級、六年級時，連續3年榮獲日本小學館主辦的「12歲文學獎」大獎，被稱為「史上最年輕文學獎得主」，14歲生日時推出的第一本處女作《14歲，明日的課表》，更一舉暢銷10萬本，獲得文學界、演藝圈名人的大力推薦。

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她以學校課表為架構，寫出超齡的文字溫度，其中第一篇「國語」講述中學生獲得文學獎後的經歷，寫到「要是跳之前先看一下，也許就不會跳了」，有如表達自己進入文學領域的心情，相當耐人尋味。

▲她以學校課表為架構，寫出超齡的文字溫度。（圖／悅知文化提供）

《14歲，明日的課表》繁中版推出之際，鈴木露莉佳在「寫給台灣讀者的話」中提到，日本有「中二病」一詞，也就是揶揄國中二年級，正值十四歲青春期孩子那種自我意識膨脹、刻意凸顯自我又自卑的心理狀態。彰顯自我存在感、非常在意別人的眼光、覺得自己凡事不如別人，卻又渴望自己是個特別的存在；憧憬大人的同時，也反抗大人，每天過著心情陰晴不定、猶疑滿腹的日子。不過，這是一條任誰都曾走過的路。

她說，《14歲，明日的課表》是寫給「現在」、「曾經」，以及「今後將迎接」14歲到來的人，哪怕是因為微不足道的小事煩惱、遭遇挫折、情緒低落、暴露自己不堪的模樣，這是一條任誰都曾走過的路，她是懷抱著這樣的心情來創作這部作品。

悅知文化責任編輯許世璇表示，「接觸到這本書時，真的是讓人為之一亮，在成為作家的路上，從鈴木露莉佳的文字中，感受到的是無拘無束、沒有束縛的文字力，更難能可貴的是，這本書出自當時14歲的作者之筆，寫出讓各年齡層的讀者都能有共感的故事，這股清新文字著實讓人感受到激勵與感動。」

新書出版前，出版社也邀請了書店人員、中學生以及作家進行試讀，所得到心得回饋也意外一致好評，儘管是不同年齡、職業的視角來閱讀這本書，皆都從中找到了初心與認同。《14歲，明日的課表》繁體中文版已在3月30日於台灣發行！