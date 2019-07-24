「飛簷走壁蜘蛛人」嘉縣消防員熱衷繩索救援　奧運級賽事奪冠

▲▼ 台灣繩索隊成員將工作與興趣結合，藉由繩索、搖籃運用挑戰各項艱難地型，順利在每次任務中以水平及垂直移動將傷患或是受困民眾救出。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣之光!由嘉義縣消防局第三大隊隊員葉獻仁、陳建名與高雄市消防局特搜隊員等組成的高雄繩索救援隊KRRT（Kaohsiung Rope Rescue Team），日前前往比利時參加全球最大規模的繩索救援比賽GRIMPDAY，從15國30隊中脫穎而出，勇奪2019比利時國際繩索競賽總冠軍。

▲▼ 台灣繩索隊葉獻仁講解裝備及運用方式。（圖／記者翁伊森攝）

比利時GRIMPDAY 國際繩索救援競賽邁入第13年，今年於6月6日至8日共舉辦3天賽事，賽事程度猶如繩索救援賽奧林匹克賽事，加上今年來自世界各國30隊參賽，KRRT能夠奪冠相當不容易；KRRT陣中共有20名成員，平常透過自主訓練或前往特殊及險惡的地形訓練，藉由相關的競賽吸取經驗與團隊默契。

▲▼ 架繩前裝備整備。（圖／記者翁伊森攝）

葉獻仁與陳建名隸屬嘉義縣消防局第三大隊三和及奮起湖分隊，熱愛繩索救援的兩人，工作區域多屬山區或是沙洲溪谷等需要運用繩索救援的轄區，甚至是通訊狀態不良及救援難度極高的區域，巧妙運用繩索救援技巧搭配搖籃，將受困民眾或是傷者救出；更與志同道合同伴組成「鬼斧繩工」，不僅自掏腰包購買個人吊帶、阿茲特克(省力萬向滑輪組)等裝備自主訓練，並在休假日進行攀登和垂降等高難度訓練。

▲▼葉獻仁表示繩索的綁定在在減少了意外的發生機率。（圖／記者翁伊森攝）

葉獻仁說，參與繩索訓練能在活動中學習不同技巧與觀念，自費參與KRRT組隊，有助工作期間人命救助，例如2018年9月9日的多林森鐵第37及38號隧道間墜谷事件，就有機會運用自身所學進行搶救受困人命。

▲▼ 台灣繩索隊部分為嘉縣消防局同仁。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局長呂清海表示，繩索救援是一項專精的技藝，除了要精熟繩索打結和吊掛等技巧，更要在模擬的高架橋、隧道、懸崖等地形地勢中進行下降及攀登救援，這些繩索救災救難高手常被譽為「蜘蛛人」。