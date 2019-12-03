12月16日「一氧化碳預防日」　嘉縣消防局逗趣影片宣導

▲▼ 嘉義縣消防局一氧化碳中毒宣導。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著時序進入冬季，民眾緊閉家中門窗，造成空氣不流通，促使一氧化碳中毒的發生率提高，嘉義縣消防局為維護民眾安全，3日上午10時30分於第二大隊二樓會議室辦理「防範一氧化碳中毒宣導記者會」，藉由警義消志工自製的逗趣宣導短片，提醒民眾關心家中熱水器安裝位置及安裝方式，並宣導防範一氧化碳中毒等各種方式。

▲▼ 嘉義縣消防局局長呂清海。（圖／嘉義縣消防局提供）

據內政部消防署統計資料顯示，使用燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，約8成是因為「屋外式熱水器」裝設在通風不良場所，其他則多為熱水器未正確安裝排氣管所導致，因此訂定每年12月16日為「一氧化碳預防日」，藉以提醒民眾冬天除了注意保暖外，更要正確使用瓦斯熱水器。嘉義縣消防局除確實配合內政部政策外，並創新求變的積極推動相關防範措施，從103年起迄今，一氧化碳中毒意外”零”發生，且分別於104年、106年、107年、108年榮獲內政部考評全國丙組第1名殊榮。

有別於以往制式化的宣傳，警義消、志工們花費約2週的時間進行自編自導及自演，以製作宣導短劇，演員分別由義消分隊長林永宏(通靈國師)、婦宣分隊長劉秀滿(媽媽) 、鳳凰志工郭子綸(女兒)、新港消防分隊長黃昭勝(消防葛格)及役男林啟瑞(大佛)擔綱。雖然此影片的演員大部分為志工們扮演，均非專職演員且有自身正職工作，但在為維護民眾安全的公益熱忱下，仍於工作空檔前往排演，只希望讓民眾對防範一氧化碳中毒的觀念有更深刻的認知，進而降低一氧化碳中毒發生的機率。

一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」、「頭暈」或「四肢無力」等症狀，且往往會因其無色、無味的特性而遭忽視，民眾渾然不知已置身於危險環境中，進而喪命。由於冬天溫度驟降，民眾易因天冷而將門窗緊閉，導致通風不良，如又遇瓦斯燃燒不完全更易產生一氧化碳中毒。如有不慎發生上述之現象，請盡速撥打119向消防局求救，把握黃金搶救時間。

嘉義縣消防局長呂清海呼籲，為遠離隱形殺手一氧化碳，安裝燃氣熱水器要做對「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」5件事，才能保護家人免於一氧化碳中毒威脅。

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