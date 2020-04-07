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龔明鑫：發「現金」紓困比2008年消費券還糟

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▲▼行政院紓困2.0記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院召開紓困2.0記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

在新冠肺炎疫情嚴重衝擊下，外界開始有提議直接發放現金。對此，政務委員龔明鑫7日表示，發現金不合情，也不合理，而且現金會比過去消費券的效果還糟。

龔明鑫表示，台灣2月失業率約3.7%，目前減班休息約8000多人，與各國相較算是還好，但還是需要超前部署。

對於外界開始有提議，直接發放「現金」紓困一事，龔明鑫表示，發現金「不合情也不合理」，不合情是因為紓困就是要救急或救窮，如果發現金給既不急又不窮的人，會排擠救濟又急又窮者的資源。

龔明鑫指出，新加坡每人發現金新台幣1萬2000元，如果依照這個標準，台灣要發2300億元左右，但得到的結果，可能是受創企業的老闆也領到1萬2000元，反而無法支撐受損的業績，勢必要裁員，至於失業者就算領到這1萬2000元，但也無法維持生計。

龔明鑫強調，過去發放消費券成果不如預期，已經得到驗證，因為民眾領到消費券會發生替代消費，拿去買日常生活用品，可是如果發「現金」會比發消費券還糟，因為很多人會當成存款存下來，發現金是比2008年政府更糟糕的做法。

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