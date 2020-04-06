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「酷碰券」何時發放？沈榮津：待疫情趨緩指揮中心宣布就啟動

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▲▼行政院政務委員龔明鑫主持「融資貸款協助說明」記者會 沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院政務委員龔明鑫主持「融資貸款協助說明」記者會，經濟部長沈榮津說明酷碰券發放問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院擴大振興紓困金額高達1兆500億元，政委鞏明鑫率3財金首長說明「7000億融資貸款」，其中外界質疑為何不像新加坡一樣發現金？鞏明鑫表示，每個國家的國情不同，經濟部長沈榮津也補充，之前曾提出「酷碰券」會待疫情趨緩後，尤疫情中心宣布就會啟動發放。

鞏明鑫說明，若單純只發現金，對於就業維持不一定是比較好的辦法，且每個國家國情不同，資源畢竟有限，從2008實施過發放消費券看來成果有限，可能會出現替代消費，民眾可能會直接存錢，還是希望錢可以用在需要的地方，達到紓困的效果。

鞏明鑫強調，現階段補助主要著重於「紓困」，補助比企業員工薪水、營運成本，讓你金流不要斷，而有業者抱怨申請補助有門檻，沈榮津強調，「補助是沒有門檻的」。　　

針對大家關心酷碰券問題，沈榮津表示，希望這一波紓困可以幫助這些受衝擊的內需型產業，現在因為大家不敢出來消費，導致沒有現金收入，而這個「酷碰券」主要是藉由消費提供折扣的優惠，目前希望在疫情和緩後，指揮中心宣布後就啟動，滿足大家的期待。

至於發放的形式，沈榮津說會採取每人每月每平台上限1000元政府回饋25％，老人家使用敬老卡部分，也就是悠遊卡、一卡通上限也是1000元，預估可帶動1千多億的商機，待疫情好一點就會啟動。

另外，鞏明鑫被行政院長喻為「紓困陳時中」，是否有信心紓困案讓國人有感？鞏明鑫謙虛表示，在坐的官員都是「紓困陳時中」，只要對紓困有幫助每個人都是陳時中。

▲▼行政院政務委員龔明鑫主持「融資貸款協助說明」記者會 蘇建榮 沈榮津 顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院政務委員龔明鑫主持「融資貸款協助說明」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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