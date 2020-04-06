LIVE／「紓困陳時中」首登場　龔明鑫率3財金首長說明融資貸款協助

▲行政院政務委員龔明鑫下午將主持「融資貸款協助說明」記者會。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上週宣布紓困規模1兆500億後，行政院長蘇貞昌緊接著在清明連假首日召開臨時院會拍板細部規劃，同時只派政務委員鞏明鑫擔任「紓困陳時中」，針對紓困2.0執行後續每日出面向國人報告，而行政院也預定6日下午15：30舉行「每日記者會」，主題為「融資貸款協助說明」。《ETtoday新聞雲》全程直播。

對於1兆500億護台灣的紓困政策，行政院日前在臨時院會中通過預算加碼，蘇貞昌也指示財經部會應該每天開記者會，向人民說明政府紓困方案以及該如何申請等事項。因此，行政院6日開始特別規劃記者會，後續也會針對各主題逐一向外界說明各項紓困的措施。

行政院6日第一次舉行的「每日記者會」，預定下午3時30分召開，主題聚焦「融資貸款協助」，由龔明鑫親自主持，與會說明的相關首長包括經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮，以及金管會主委顧立雄。

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