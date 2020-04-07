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LIVE／疫情衝擊近16萬人失業　政府提出勞工就業解方！

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▲▼行政院政務委員龔明鑫主持「融資貸款協助說明」記者會 蘇建榮 沈榮津 顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院政務委員龔明鑫主持記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上週宣布紓困規模1兆500億後，行政院長蘇貞昌緊接著在清明連假首日召開臨時院會拍板細部規劃，同時指派政務委員龔明鑫擔任「紓困陳時中」，針對紓困2.0執行後續每日出面向國人報告，而行政院也預定7日下午15：30舉行第二場記者會，主題為「勞工就業問題協助」。《ETtoday新聞雲》全程直播。

對於1兆500億護台灣的紓困政策，行政院日前在臨時院會中通過預算加碼，蘇貞昌也指示財經部會應該每天開記者會，向人民說明政府紓困方案以及該如何申請等事項。因此，行政院開始特別規劃每日記者會，後續也會針對各主題逐一向外界說明各項紓困的措施。

行政院7日下午15時30分將再舉行記者會，主要針對「勞工就業問題」進行協助。根據行政院主計總處甫完成的調查指出，受疫情影響，近月生產及商業活動停擺已波及勞動市場，隨著尋職難度提高，想工作而不找工作的「隱藏性失業人數」於2月已逼近16萬人，創下近九年來單月最高。

另一方面，勞動部為解決生計困難的勞工問題，已正在研擬推出工低利紓困貸款，每人最高可貸10萬元，由政府補貼第一年利息，等於第一年免息，還款期三年，預估可供50萬名勞工申貸，預估5月可推出。

為了解決在疫情衝擊下，各項勞工問題，行政院7日下午再次以「勞工就業問題協助」為主題舉行記者會，將由行政院政務委員龔明鑫主持，而勞動部長許銘春、交通部次長黃玉霖、經濟部次長林全能也都會出席。

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