快訊／海豚直升機墜地！小港機場關閉4hrs...影響「國內14、國際1航班」

記者洪正達、吳奕靖、張君豪、戴若涵／高雄報導

高雄市小港機場7日下午驚傳直升機墜機事件！只見紅色機身的海豚直升機側躺在跑道上，救災車輛趕赴現場灑水救援，所幸機內5人皆無大礙。但由於機場暫時關閉，4小時期間影響國內、國際航班共15班。

▲海豚直升機墜小港機場。（圖／記者張君豪翻攝）

空勤總隊稍早指出，該架隊AS-365型海豚直升機（編號NA-103）7日下午3時30分許於小港機場跑道執行基本訓練，但疑似因側風過強，導致直升機重重落地，機上5人包含空勤正、副駕駛2人、機工長1人、消防特勤共勤2人均安，事後並未送醫。

空勤總隊表示，當下該架直升機正在執行飛行員常年訓練，緊急課目操作時發生飛航事故，當下天氣能見度10公里，雲幕高7000呎，符合訓練標準，目前已經通報國家運輸安全管理委員會調查。

由於小港機場從7日下午15時38分起暫時關閉，長達4小時的時間內，總計影響國內航線14班，國際航線1班。

▲海豚直升機墜小港機場，消防車現場警戒中 。（圖／記者洪正達攝）

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