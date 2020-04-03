高雄「落跑夫妻」沒繳30萬想闖出境！機場被攔只剩6韓元…下場慘了

▲韓籍夫妻2/25從小港機場入境，違規趴趴走。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

一對韓籍夫妻2月25日來台觀光，自高雄小港機場入境後，卻被高雄市衛生局抓到違反居家檢疫規定，開罰各15萬元，未料夫妻沒有繳清罰鍰，4月1日被移送強制執行，結果執行署高雄分署發現兩人早就離開飯店，4月2日還企圖離境，於機場成功攔截。

執行署指出，這對韓籍夫妻2月25日從高雄小港機場入境，因違反居家檢疫規定，擅自離開飯店，被各罰15萬元，共30萬元，4月1日移送執行署執行，但兩人早已離開飯店，行蹤不明。高雄分署研判，韓籍夫妻為了躲避罰鍰，有逃匿之虞，移送執行當日隨即依法限制出境，並分別囑託國際機場所在的台北分署、桃園分署待命。

4月2日清明連假首日，高雄分署接獲移民署聯繫，抓到韓籍夫妻準備從桃園機場出境，已經成功攔阻，立即聯繫桃園分署指派執行人員至現場。在移民署官員陪同下，夫妻才說是來台旅遊，因溝通上認知錯誤，遭高雄衛生局裁罰，入境時攜帶現金5萬元左右已經花完，身上也沒有信用卡，經執行人員檢視隨身物品，僅有現金新台幣1400元、韓元6元及來台採購的名產一袋和隨身衣物，當場執行新台幣1000元，其餘酌留給他們作為生活費。

執行人員告知韓籍夫妻，繳清罰鍰後就可以解除出境限制，未繳清罰鍰前，將持續依法限制出境。夫妻則表示已無資力處理食宿，高雄分署協調駐台北韓國代表部派員協助安頓於台北某處所。4月3日由台北分署派員至前揭處所關懷居住現況並勸導盡速繳清罰鍰。

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