曾任主力救援機！「海豚直升機」遭瞬間強側風擊落　墜毀小港機場

▲海豚直升機主要負責山難救援、海上救援等任務。（圖／翻攝自「內政部空勤總隊」官網）

記者陳韻如／綜合報導

空勤總部一架編號NA-103的海豚直升機，7日下午在訓練回程時，因瞬間強側風導致降落意外，所幸機上5人皆未受傷，目前仍在調查墜落原因。據了解，過去海豚直升機是空勤總隊的主力直升機，主要值勤特色為中低海拔的山難救援及海上救援、救護、觀測、偵詢及運輸等。

據空勤總隊指出，目前空勤總隊的海豚直升機共有9架，馬力為834 SHP雙引擎，耐航時間可到3小時，最大航程446浬，平常在反劫持操演的同時，進行海上人員救生。海豚直升主要執行專機、海上偵巡、緊急救難以及醫療運輸等任務，在空中警察隊來說，屬於全能機種，可以吊掛人員物資，業能配合警政署或海巡署的空偵任務。

此外，海豚直升機留空的時間足以飛到東北角中日鄰接的「暫定執法線」執行任務再飛回，因此經常負責中低海拔及海上的救援任務，不過，受到性能的限制，不能執行海拔8千呎以上的任務，以及森林火災滅火行動。

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