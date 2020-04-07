陳雪生建議紓困「現金發到口袋裡」　蘇貞昌：這作法比較偷懶

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，經濟部日前宣布將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，國民黨立法院黨團則呼籲，政府紓困2.0方案應直接對民眾發放現金。對此，行政院長蘇貞昌7日表示，政府不是不能發現金，但如果不分貧富通通有獎、通通發現金，這樣的作法「比較偷懶」。

新冠肺炎疫情延燒，內需型產業成為重災區，經濟部長沈榮津6日表示，經濟部將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，協助業者度過難關，依據內部估算，預計可以帶動10倍的消費需求，並希望誘發消費而不是造成替代消費。

▲國民黨立委陳雪生。（圖／記者林敬旻攝）



蘇貞昌7日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，國民黨立委陳雪生質詢時詢問，既然政府有德政，是否可以從善如流，直接將現金發到民眾口袋裡，讓不管年紀大或者年紀輕的民眾都可以快速使用。

對此，蘇貞昌表示，政府不是不能發現金，但如果不分貧富通通有獎、通通發現金，這樣的作法「比較偷懶」。

蘇貞昌說，政府有準備發現金，要發給需要的弱勢族群及相關特別的情況，例如中低收入戶、老闆如果發不出薪水政府補助四成，自營業主也給予一個月1萬元的補貼，加起來總共有1千多億元，比金融海嘯時發的800多億元還要多。

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