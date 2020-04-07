嘉義縣屬機關、幼兒園及學校　4/8起至月底全面戴口罩上班、上課

▲嘉義縣各機關、幼兒園及縣屬學校4月底前全面戴口罩。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

清明連假期間，各大景點湧入人潮，為避免民眾因長時間近距離接觸，新型冠狀病毒潛伏期後恐爆發更多病例，嘉義縣7日召開第10次防疫應變會議，宣布從4月8日到4月30日，各機關、幼兒園、縣屬學校全面戴口罩上班、上課。

依據世界衛生組織與中國官方資訊，新型冠狀病毒潛伏期為2到12天，目前衛生福利部疾病管制署規定需健康監測14天，縣長翁章梁表示，因清明假期台灣人口大量流動，民眾來嘉義旅遊或返鄉祭祖，易存在感染風險，因此在會議中宣布，4月底前縣屬學校、幼兒園師生需戴口罩上課，避免無症狀者或病毒潛伏期，造成社區防疫破口，但不限口罩種類，醫療用口罩、布口罩等皆可配戴。

▲嘉義縣疫情應變中心會議。（圖／嘉義縣政府提供）

「待4月底後，將視疫情狀況再次調整。」翁章梁▲嘉義縣各機關、幼兒園及縣屬學校4月底前全面戴口罩。（圖／嘉義縣政府提供）說，公部門人力為防疫主幹部隊，掌握防疫資源與公權力是最重要的防疫戰力，防疫更應採高規格防護，不容損傷防疫功能與戰力，因此明日起縣府及所屬機關的員工皆需戴口罩上班，洽公民眾現階段仍以勸導為主，鼓勵自行戴口罩，縣府仍維持進入辦公大樓前需量體溫、以酒精消毒手部。

此外，翁章梁也說明，防疫消毒大隊將針對所有景點安排消毒，未來若遇連假，在連假期間與每個周末前後，將鎖定特定景點進行消毒工作，也呼籲民眾，目前嘉義縣疫情狀況雖穩定，但潛藏危險與感染依然存在，仍應提高警覺，並確實遵守室內1.5公尺，室外1公尺社交距離，搭乘大眾運輸務必戴口罩，做好個人防護，保護自己，也保護他人。

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