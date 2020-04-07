快訊／新冠肺炎增3例「全境外移入」累積病例376案

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日下午公布國內單日再增3例新冠肺炎確定病例，均為境外移入，為1男2女，年齡均20多歲，入境日介於3月27日至30日，發病日介於3月30日至4月4日，出國目的為就學及探親，發現管道為居家檢疫(2例)及居家隔離(1例)。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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指揮中心表示，今日新增個案中，案374於英國就學，3月29日入境後返家進行居家檢疫，4月4日起出現腹瀉、咳嗽、流鼻水、嗅覺遲鈍等症狀，5日主動通知衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案375於2月25日至3月27日至法國探親，期間曾至英國、荷蘭、比利時旅遊，個案返國後進行居家檢疫，陸續於3月30日至4月2日出現鼻塞、喉嚨不適、失去嗅覺、微喘、發燒、腹瀉等症狀，4月3日聯繫衛生單位後就醫採檢，於今日確診。

案376為案370友人，於美國就學，3月30日與案370、371一同返國，居家檢疫期間因返國搭乘的班機上有其他旅客確診，因此改列為居家隔離之接觸者。案376於4月2日至5日陸續出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及噁心症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲0407確診3例,總確診數。（圖／截自衛生福利部）