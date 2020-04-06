快訊／雲林斗六警匪追逐！通緝犯抵抗「駕車衝撞」　現場5人受傷

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記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗六市大賣場前6日下午傳出警匪追逐，現場多人受傷。據了解，警方當時正在圍捕通緝犯，警力上前包抄後，與嫌犯座車猛力碰撞，造成嫌犯轎車車頭毀損、安全氣囊炸開，嫌犯也因此受傷卡在駕駛座，被拖出上銬壓制在地。初步了解，現場匪徒2人受傷、警方3人受傷，目前全案正進一步調查釐清中。

▲雲林警匪追逐釀成多人受傷。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

據悉，警方6日下午2時許在斗六市區發現通緝犯男子駕駛黑色轎車，鎖定其車牌後立即以優勢警力展開圍捕，雙方在雲林路二段、民生南路附近展開追逐，繞了好多圈，隨後在雲林路二段處警方超前進行攔檢，並從對向駛來試圖橫攔住嫌犯座車，但嫌犯見狀後仍選擇猛力衝撞，造成3名員警受傷，其中2人手部骨折，無法動彈。

警方事後清查，發現嫌犯座車上還有另名女子，2人在衝撞警車後皆受傷困在車內，警方立即先將女子救出，並送往醫院治療，隨後再將困在駕駛座的犯嫌拖出上銬，但當下犯嫌因受傷意識已經略為模糊，目前已送往醫院治療。

現場民眾指出，聽聞劇烈碰撞聲，隨後就見到濃煙竄出，起先還以為是一般車禍，直到看到眾多員警現身，才知道是警匪追逐。由於現場撞擊聲響相當大，一度被誤傳是警匪槍戰，事後警方也澄清，「沒有開槍」。

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