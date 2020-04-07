說好的50%呢？西門紅樓僅減租20%　王鴻薇批「紓困一市兩制」

▲西門紅樓僅減租20%，王鴻薇批「紓困一市兩制」。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情逐漸升溫，影響到各行各業的生計，台北市政府推出紓困方案，針對市有房地，包含已開始營運之促參及市有土地設定地上權，3月至5月全面減租50％。不過，台北市議員王鴻薇7日指出，台北市文化基金會所屬的西門紅樓及松菸風格店家，針對進駐店家仍僅提供20%的租金減免，令業者叫苦連天。

王鴻薇說明，台北市政府在3月25日公佈第2波擴大紓困措施後，其中「減租」的項目包含市場處經管之公有市/商場、攤商、攤販、地下街店家、捷運站店鋪及出租廣告物業者，以及文化局新文化運動館、美術館公有房地行政契約部分及北市房地委外空間如老房子、當代館餐飲空間、BOT案等，都提供50%的權利金及租金減免。

王鴻薇說，但奇怪的是，台北市文化基金會所屬的西門紅樓卻僅提供20%的減租，對於營業額狂掉的店家根本毫無幫助。

王鴻薇表示，現在因疫情的關係民眾紛紛減少出門，尤其仰賴陸、日韓觀光客的西門商圈，如今人潮不如以往，西門紅樓內店家的業績更是只剩下一成，還要靠業者自己推出紅樓振興券來拯救業績。

王鴻薇質疑，文化局轄下的文基會為何不能夠共體時艱，提供業者更多的租金減免或其它措施，難道真的要等店家倒光了才要來想辦法嗎？呼籲文化局儘快協調文基會調降減租額度至50%，或是提供其它方式協助進駐店家度過難關。

對此，文化局長蔡宗雄表示，文基會的選品店，合約對象不是市政府、也不是文化局， 文基會也是要財務自償，會跟廠商討論共體時艱方案，包括一些優惠券、消費券，讓整體店家度過難關。

至於是否考慮降租50%，蔡宗雄認為，因為他們的現金流、財務情況也要跟廠商共體時艱，他們的預算不是政府預算，收入主要來自場租，還是要讓文基會賣家正常營運下去，希望他們能夠盡量跟廠商共體時艱。