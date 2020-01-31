超夯限定！到十三行喝「古早人啤酒」　一起乾杯吧

▲十三行博物館推出期間限定「古早人啤酒」，跟親朋好友一起乾杯吧。（圖／新北市文化局提供）



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又濕又冷到底能去哪裡玩？新北市立十三行博物館全新推出「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」，更推出期間限定「古早人啤酒」，精選24節氣啤酒中的熱門口味「芒種」啤酒，讓民眾觀展後親身品嘗飲酒文化魅力，古早人啤酒限量發售1000瓶，預計掀起一波搶購熱潮。

「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」展出近70件亞洲特色酒器，展場運用多媒體互動裝置打造酒池、酒瀑，與音樂節奏融合下如同一座時尚酒吧，並特別與臺灣在地精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」聯名合作，以芭樂、芒果、柳橙等臺灣在地水果釀製而成，喝下一口從臺灣土地長出來的啤酒，讓五感沉浸在亞洲酒文化裡微醺。

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十三行博物館表示，此次與國立歷史博物館、中央研究院民族學研究所攜手合作，共同策辦「飲酒BAR—亞洲酒文化特展」，精選中華文化特色酒器與版畫、臺灣原住民族酒器以及十三行博物館在地下罟坑遺址出土的酒器瓷片等近70件文物，介紹酒文化與相關民間傳說，帶領觀眾領略不同文化與時空的酒器之美。

為了讓觀眾用五感感受亞洲酒文化的魅力，運用多項多媒體的互動裝置設計，打造五座大型投影酒桶，酒神將在光影流瀉中現身，與觀眾述說亞洲酒文化的故事；運用體感技術穿梭磅礡酒瀑，再到亞洲酒器與音樂節奏結合的劇場進入古今交錯的時空，玩一場酒宴投壺遊戲。