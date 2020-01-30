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浪漫爆棚！林園《西廂記》 重現經典　結合歌仔戲＋現代舞

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▲浪漫爆棚！林園《西廂記》 重現經典 結合歌仔戲＋現代舞。（圖／新北市文化局提供）

▲結合傳統歌仔戲與現代舞，加上劇場式演繹，林家花園再次實境上演《西廂記》。（圖／新北市文化局提供）

生活中心／綜合報導

還記得中國經典愛情代表作《西廂記》嗎？林家花園再次實境上演《西廂記》，仁山仁海藝想堂張逸軍(前太陽劇團主角舞者)及悟遠劇坊聯⼿打造，結合傳統歌仔戲與現代舞，加上劇場式演繹，重現經典，整個浪漫爆棚！

故事中串起男女主角姻緣的關鍵角色、活潑可愛的侍婢「紅娘」更是現代「媒人」的代名詞，由導演張逸軍改編這一齣浪漫愛情戲劇，在板橋林家花園夜間實境搬演！在古色古香的定靜堂中，且看書生張珙與相國千金崔鶯鶯如何互相吟詩、心生愛慕，而紅娘又如何在其中穿針引線，其中還有林家花園的神秘人物穿越時空協助張生追得美人歸，讓有情人終成眷屬。

請繼續往下閱讀...

《夜訪林園尋西廂》為張逸軍為林家花園一手策劃量身打造的環境劇場，將經典愛情故事改編融入景致中，劇中運用定靜堂的建築特色作為舞臺背景，製造出不同於一般外台演出的透景特色，想體驗古蹟浪漫情境劇的民眾千萬要把握機會！考慮到夜晚氣溫較低，工作人員為所有來賓貼心準備了熱茶，不僅能在看戲前暖暖身子，並體驗古人「飲茶看戲」的生活雅趣，隨戲一起穿越時光！

新北市文化局局長龔雅雯表示，林本源園邸於春節期間舉辦一系列的精彩活動，除《夜訪林園尋西廂》演出之外，後續於1 月30 日分別還有中國結教學、錢鼠DIY，2月1日更有本市傳統工藝藝師張徐沛老師帶領的元宵節鼠寶造型花燈教學活動，適合親子大小一同參與，在林家花園留下美好回憶。

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