台中最後一座日治老戲院「天外天」不列古蹟　地主開來怪手！文史團體抗爭

▲台中市天外天劇場成立於1919年。（圖／台中文史復興臉書提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府3月9日經過文資審議委員會決議，天外天劇場「不指定」為古蹟，也不登錄為歷史建築，純屬私人產業，2日上午有10多名包商工人開怪手進入準備拆除，被聞訊而來的文史團體阻擋，場面一度緊張，警方也獲報到場維持秩序，雙方僵持中。

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▲▼天外天劇場是台中最後一座日式戲院。（圖／文資處提供）

在場的警方、文史團體和台中市文化局等人，希望包商聯繫地主停工，但包商則說聯絡不到地主，包商態度相當強硬，以該劇場屬私人所有，且受地主委託，要求在場人士全離開，目前場面還在僵持中。

位在東區「天外天劇場」建於1919年，原是台中仕紳吳鸞旂私人戲院，1935年由吳鸞旂之子吳子瑜擴建，並開放給一般民眾入場觀看，後因二次大戰期間，戲院受到戰火波及停業，至戰後才得恢復，之後天外天劇場建築主體歷經國際戲院、國際賽鴿中心、冷凍冰庫出租及收費停車場使用。

2014年3月文史團體認為，天外天劇場是台灣已知現存最早的民營歐式劇院，及台中最後一座日本時代老戲院等歷史價值，發起保存行動，2015年台中市府召開「台中市古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會」審議後，因劇場形貌已改變多次，主結構也毀損，加上所有權人不同意等，決議不予指定或登錄。

台中市政府表示，曾兩度將天外天列為「暫定古蹟」爭取保護時間與空間，6年來舉辦超過15場相關會議討論，為了慎重起見，文化局也委託學術單位進行專案調查研究，辦理相關事件過程都依法行事。

台中市文資審議委員會3月9日開會後決議維持2015年審議結果，天外天不指定為古蹟，也不登錄為歷史建築。

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