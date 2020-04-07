自古「西方人蒙下半邊」對比照瘋傳！專家解析：和情緒表達有關...網長知識了

▲美國隊長、蝙蝠俠都是蒙眼睛。（圖／翻攝自YouTube／WIRED、華納兄弟提供）

記者周亭瑋／綜合報導

歐美淪為慘重疫區，而當初堅持不肯戴上口罩的他們，如今默默改口，呼籲民眾在公共場合配戴。最近，網上也瘋傳，東西方人蒙面的對比照，不少人十分好奇背後緣由；對此，永加利醫學科技股份有限公司董事長瞿志豪發文解答，指出這現象也說明了非語言溝通的文化差異。

歐美疫情失控，除了起初對新冠肺炎的輕忽，也和「抗拒戴口罩」脫不了關係，而東西方的文化差異，亦成為熱議話題，這陣子很多網友轉發Kuso圖，「為什麼東方人能接受戴口罩，而西方人不習慣戴口罩？自古以來東方人都蒙下半邊；而西方人都是蒙上半邊的。」

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「這種觀察確實是正確的，但大家是否會好奇原因呢？」瞿志豪表示，這剛好是最近心理學領域的一個新興研究議題，他在台大的「組織運作導論」課程上，談到非語言溝通時，正是用這個例子說明東西方的文化差異。簡而言之，東方人多半透過眼睛觀察人的情緒；至於西方人則比較重視嘴部的情緒表達。

瞿志豪提到，在發展心理學和社會人類學中，都有提到不同文化間表達規則（Display Rules）的差異。表達規則是一種社會群體或文化中的非正式規範，作為讓人們判斷自己應該如何表達情緒的標準。

▲東西方在非語言溝通時的差異。（圖／瞿志豪授權引用）

其中，亞洲文化較偏集體主義，人們從小就被期待要壓抑情緒，因此常會以微笑或漠然的表情來掩飾自己的情緒，不過眼睛的運動有許多屬於難以被主觀意識控制的微表情（micro-expression)），因此就成為人們搜尋情緒線索的最佳對象，所謂「眉目傳情」或「觀其眸子，人焉廋哉」就是這樣來的。

然而西方沒有類似的概念，甚至「眼神」這個詞都找不到直接對應的翻譯。瞿志豪指出，「西方文化中，並不會鼓勵人們壓抑情緒的表達，所以人們會看整張臉的表情判斷對方的情緒，此時動作最明顯的嘴部表情，很容易就成為關注的焦點。這就解釋了到底該蒙上面還是蒙下面的問題，顯然人雖然蒙面，還是不希望喪失透過表情進行非語言溝通的能力。」

文章掀起熱烈回響，網友們看完不禁笑回，「經典的分析」、「博士果然很有學問，太佩服了」、「東方人真的是確認過眼神XD」、「滿有道理的耶」、「長知識了」、「我還以為西方人保持吃東西 、親吻的方便；東方人沒有鼓勵親親，英雄整天行俠仗義不需要吃咧」。

值得一提的是，曾就讀臺大電機系、碩士班、博士班的瞿志豪，曾任台大EMBA基金會副執行長、遊戲橘子以及大宇資訊董事，目前是永加利醫學科技股份有限公司的董事長，並在臺大開設組織運作導論、平台策略、生醫器材商業化（Biodesign）等課程。